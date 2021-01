Pjev ptica utječe na sreću ljudi isto koliko i povišica na poslu

– U cijeloj Europi pojedinačno uživanje u životu je povezano s brojem okolnih vrsta ptica – pišu autori istraživanja.

Život i rad u blizini biološki raznolike populacije ptica jednako je važan za našu razinu sreće kao i naš prihod. Povećanje raznolikosti ptica za 10 posto povećava naše zadovoljstvo životom kao i povišenje plaće za 10 posto, otkrili su istraživači.

Koristili su podatke iz ‘Europske ankete o kvaliteti života’ za utvrđivanje postojanja veze između ptica i sreće kod više od 26.000 odraslih osoba iz 26 europskih zemalja.

– Najsretniji Europljani su oni koji u svakodnevnom životu imaju neku vrstu doticaja s brojnim vrstama ptica ili koji žive u okruženju koje nastanjuju raznolike vrste ptica – kaže glavni autor istraživanja Joel Methorst, istraživač sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.

Kao najvidljiviji elementi žive prirode, ptice su dobri pokazatelji ukupne biološke raznolikosti, posebno u urbanim područjima.

Čak i kad nisu vidljivi, od svih divljih životinja one su najčujnije životinje s kojima se ljudi obično susreću. Većina ljudi uopće nije svjesna koliko pjev ptica ima dobar utjecaj na njihovo raspoloženje piše Return to Now.

Ali postoji i drugi aspekt obilja ptica koji utječe na zadovoljstvo životom: okoliš. Mjesta s najviše vrsta ptica obično su najprirodniji, biološko raznoliki krajolici, s odgovarajućim zelenim površinama poput šuma i livada te jezerima i potocima. Ti plavi i zeleni prostori povezani su sa srećom u mnogim drugim istraživanjima, prenosi 24sata.hr.

