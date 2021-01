Detaljan sedmični horoskop od 18.01. do 24.01. – Sreća bi mogla pratiti Blizance, Vodolije i Ribe

Ovan: Zvijezde i planete će biti na vašoj strani i pomići će vam da postignete unutrašnju harmoniju. Da biste to postigli morate odvojiti malo vremena kako biste postigli željeni uspijeh. Ovo je savršen trenutak da poradite na svojim mislima i da prestanete misliti da nešto ne možete da uradite.

Na poslu će sve ići uglavnom dobro. Učvrstićete neke kontakte i više ćete se angažovati oko svojih saradnika. Neki pripadnici ovog znaka bi mogli dobiti novu ponudu na poslu ili priliku za promjenu posla. Budite spremni na ugodne izazove.

Bik: U ovom periodu ćete sami morati da nađete motivaciju i snagu da nastavite dalje. Trudite se da budete odgovorniji sa novcem kako biste izbjegli novčane gubitke. Trebaće vam vremena da se malo opustite i razjasnite neke negativne misli koje vas muče.

Bićete veoma učinkoviti na radnom mjestu čime ćete fascinirati sve koji rade sa vama. Vi tačno znate šta želite i ne želite da gubite vrijeme na nevažne stvari. Nemojte da se plašite da tražite pomoć je ponekad nećete biti u stanju da sve što treba obavite sami.

Blizanci: U ovom periodu bi bilo dobro da preračunate i preispitate svoj budžet. Možda ćete morati malo da smanjite troškove u čemu nema ništa loše. Ova sedmica bi mogla biti puna zanimljivih događaja, a postoji mogućnost da postignete neki lijep uspijeh na poslu.

Zvijezde će vam biti naklonjene u prevazilaženju svih poteškoća koje vam se nađu na putu. Energija koju budete osjećali će vas potaknuti da poduzmete neke nove korake kada je vaš posao u pitanju. Bićete veoma spretni, otvoreni i željni izazova.

Veoma lako ćete se povezati sa drugim ljudima posebno sa onima koji ne žive u istom mjestu kao i vi. Rak: Ovo je odličan period da počnete da ulažete u svoj razvoj i izgled. Mnogi Rakovi bi mogli da se okrenu nekim promjenama kao što je kupovina nove odjeće, mijenjanje frizure, neki bi mogli upisati neki kurs ili kupovati knjige stručne literature.

Imaćete priliku da upoznate neke ljude koji bi vas mogli naučiti nečemu. Sada nije vrijeme za odmor i lijenost. Neki će se okrenuti borbenom stilu. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako možda i na drugom kontinentu. Biće i onih koji će istraživati duhovno.

Lav: Ovo će biti veoma povoljan period za one Lavove koji su u potrazi za poslom. Najbolje bi bilo da se suzdržite od posuđivanja novca, a ako se ipak odlučite da ga posudite, pazite kome dajete novac. Neki Lavovi bi mogli započeti neke male kućanske radove što će se pokazati kao pun pogodak.

Kada je u pitanju posao moraćete obaviti neke zaostale zadatke. Pokušajte sebi da organizujete neki boravak u prirodi i da se malo odmorite i opustite. Djevica: Zvijezde bi mogle imati negativan uticaj na neke Djevice, ali ćete već od sredine sedmice biti mnogo produktivniji.

Ovo će biti veoma važan period za vaš uspijeh zato se trudite da ne klonete duhom i ne odustanete od svojih snova. Neki događaji bi u vama mogli probuditi sumnje, ali nemojte da vas to navede da odustanete od onoga što ste započeli. U ovom trenutku morat ćete se prilagođavati, ali to ne znači da kasnije nećete moći svjesno mijenjati stvari.

Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Ne dozvolite da vas okupiraju negativne misli. Vaga: Vage bi trebale da se potrude da u ovom periodu bolje razumiju druge ljude jer bi vas u suprotnom mogli dočekati neki veoma neugodni sastanci. Ovo je period u kome bi se trebali više osloniti sami na sebe i ne tražiti pomoć od drugih jer bi to moglo dovesti do finansijskog kolapsa.

Saslušajte svačiji savjet, ali dobro razmislite o svakom. Vaš poslovni interes će se više usmjerava na skrivene teme ili područja gdje niste izloženi. Možda je ovo malo čudno, ali baš u spomenutom biste sada mogli imati uspjeha. Zato odbacite predrasude, a ako treba i publiku.

Škorpija: Ovo je period u kojem bi se Škorpije mogle pretvoriti u najbolju verziju sebe. Došlo je vrijeme kada treba da djelujete odlučno i bezkompromisno. One Škorpije koje su u potrazi za novim poslom bi mogle imati mnogo uspjeha. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi zablistali u punom sjaju, još ćete malo pričekati. Zato ne žurite.

Strijelac: Dobro bi bilo da u ovoj sedmici ne obavljate nikakve velike kupovine niti da kupujete bilo šta preko interneta. Ako je moguće, najbolje bi bilo da svaku kupovinu plaćate gotovinom. Takođe, nemojte kupovati polovnu robu jer biste mogli biti prevareni.

Osvježenje za vas bi moglo biti boravak u prirodi. Ako ste u mogućnosti uzmite nekoliko slobodnih dana, a ako niste pokušajte bar malo da prošetate jer bi vam to moglo pomoći da razmislite o nekim stvarima i dođete do boljih rješenja. Jarac: Zvijezde bi u ovom periodu mogle imati negativan uticaj na vas, a rezultat toga će biti česte promjene raspoloženja.

Ako uspijete da držite svoje raspoloženje pod kontrolom mogli biste povećati svoju produktivnost te smanjiti mogućnost pravljenja grešaka na poslu. Trudite se da ne trošite mnogo novca, a na poslu ne žurite sa odlukama. Mogli biste se naći u situaciji da se prilagođavate nekim novim programima, pa se potrudite da se ne nervirate zbog toga već spremno prođite kroz to.

Vodolija: Ovo je period u kome ćete se morati osloniti na logiku i što manje slušati savjete drugih, naročito onih koje ne poznajete najbolje. Porodica i prijatelji će vam pomoći da se izborite sa problemima sa kojima biste se mogli suočiti, a mnogi će vam ponuditi i finansijsku podršku.

Na poslu bi mogle uslijediti neke protekcije pa biste mogli zamišljati sebe kao šefa i nekoga ko vodi cijeli stvar. To će djelimično biti tačno, ali nemojte da se umislite. Ribe: Početak sedmice biće vrlo povoljno vrijeme za posao, kupovinu i kućne poslove.

Počevši od četvrtka, utjecaj planeta i zvijezda na vašu energiju će biti negativniji što bi moglo uzrokovati prebrzo umaranje. Bilo bi dobro da se u slobodno vrijeme bavite nekim stvarima koje volite, a na poslu budite pažljiviji kako ne biste izgubili autoritet i novac,piše Infpult

Bit ćete aktivniji više nego inače, a cilj će vam biti stvoriti što kreativnije okruženje. Neki će se pokazati kao pravi umjetnici. Ništa vam neće biti teško pa ni prekovremeni rad. Mnogi bi zapravo mogli uživati u tome.

