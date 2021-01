Oprezno upoznaju svoje partnere prije nego što se vežu, pa kad definišu vezu, misle ozbiljno i tu za njih nema mjesta nevjeri.

Ovo su tri najvjernija horoskopska znaka.

Rak

Varanje je suprotno svemu onome za što se Rak zalaže, što ga čini jednim od najvjernijih znakova u zodijaku. Njime vlada Mesec, nebesko tijelo povezano s osjećanjima, Rak je posebno osjetljiv na slamanje srca. Kao rezultat toga, polako se otvara novim partnerima i ima tendenciju da testira i proveri nekoga prije nego što bude spreman uopšte da razmisli o tome da ga pusti u svoj život. Rak želi sigurnost i nepokolebljivog partnera u svojim vezama. Ako iznevjerite Raka, oni neće varati, ali vrlo brzo ćete osjetiti hladnoću koju ovaj znak itekako zna da pokaže.

Škorpija

Kao i Rak, i Škorpija štiti svoje meko srce tvrdim, oklopom. Za Škorpiju povjerenje je neophodno, ali ono treba da se zaradi. Škorpija je po prirodi tajanstvena, a jednom kada je sigurna u odanost i vernost svog partnera, Škorpija je sve što možete da poželite Ipak, bez obzira na to koliko je Škorpija posvećena, to može brzo da se promijeni ako se osjeća izdano. Ovaj znak vjeruje u karmu, pa ako ste nevjerni, postoji velika šansa da će Škorpija brzo vratiti istom mjerom.

Jarac

Jarac od svih znakova u horoskopu najozbiljnije shvata predanost. To je zato što se njegova vladajuća planeta Saturn sastoji od strukture i zakona. Dakle, kad daje riječ, misli to do srži. Ovaj znak zauzima i tradicionalniji pogled na veze, pa kad se jednom odluči za vezu, onda ide do kraja. Jarac je vrlo selektivan u vezi s tim kome daje svoje srce (i možda još važnije, svoje vrijeme). Traži partnera koji im poboljšava život i pomaže im u postizanju ciljeva, a pronalaženje pravog partnera može predstavljati izazov. Kad pronađe tu osobu, neće je nikada iznevjeriti, prenosi “B92“.

