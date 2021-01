MOŽE DA BUDE VEOMA OPASNO! Stvari koje mogu da oštete automobil i vaše zdravlje: Nikako ih ne ostavljajte u kolima preko zime!

Ovih dana suočeni smo sa snegom i nešto nižim temperaturama, koje su, ipak, sasvim uobičajene i normalne za ovo doba godine.

Pored toga što je važno da imate zimske gume, da očistite led sa stakla i slično, važno je i da vodite računa šta ostavljajte u automobilu tokom zimskih dana. Jer, neke stvari ne samo što mogu da vam upropaste kola ako se zamrznu, već mogu da budu i opasne.Lekovi

Ako ste, recimo, na putu s posla svratili u apoteku, povedite računa da vam lekovi nipošto ne ostanu u automobilu. Preporučeno je da se lekovi čuvaju na temperaturi od 20 do 25 stepeni, kako bi imali željeni efekat.

U suprotnom, ako se lekovi izlože znatno nižoj temperaturi, ne samo što može da izostane njihov efekat, već mogu i da naškode zdravlju. Na primer, antibiotici koji su čuvani na niskoj temperaturi mogu da oštete bubrege.

Gazirani sok ili pivo u limenci

Možda mislite da je OK da vam limenka gaziranog soka ili piva ostane u kolima, taman da se malo rashladi. Međutim, budite vrlo pažljivi da se to ne desi, jer gazirani napici u limenci, zbog ugljen-dioksida, povećavaju pritisak i mogu da eksplodiraju. A to ne samo što može da vam upropasti auto, već i da vas povredi,piše Alo.rs

Jaja

Vodite računa da jaja koja ste kupili ne budu predugo u hladnim kolima jer ukoliko se njihova unutrašnjost zamrzne, može da se proširi i da ljuska napukne. To bi moglo da otvori put bakterijama, a čak i ako se to ne desi, jaja koja su bila zaleđena više neće imati isti ukus posle pripreme.

Telefon ili tablet

Svi znamo da ne smemo telefon ili tablet da izlažemo direktnom suncu neki duži vremenski period, ali ono što mnogi ne znaju je da i niske temperature mogu da unište ove uređaje.

Ukoliko ostavite telefon ili tablet u hladnim kolima, na temperaturi ispod nule, moguće je će se baterija brzo isprazniti, kao i da će se telefon isključiti. Dobra stvar je, ipak, da će se baterija vratiti u normalu kada bude na nekoj uobičajenoj temperaturi – između nula i 35 stepeni.

