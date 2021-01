Brutalna roditeljska pravila Gordona Remzija: Ovih 7 stvari su obavezni u odgajanju djece!

Nema nasledstva

Kuvar čije se bogatstvo procenjuje na oko 113 miliona funti, veruje kako će se njegova deca sama snaći u životu, pa zato nema nameru da ima ostavi nasledstvo.

Gordon je 2017. šokirao izjavom kako njegovi naslednici neće dobiti ništa i to sve iz straha da bi to moglo da ih uništi.

“To bogatstvo sigurno neće pripasti njima i to nije zbog pakosti. Jednostavno ne želimo da ih razmazimo. Jedino što sam se složio sa suprugom jeste da im damo 25 odsto depozita za stan. Mene nikad nije uzbuđivao novac i nikad mi nije bio prioritet i to se vidi po načinu na koji odgajam decu “, rekao je.

Nema rada s tatom

Pre dve godine Gordon je otkrio kako njegova deca ne mogu da rade u njegovim restoranima.

“Strog sam, ali pošten, daću im mogućnost da dođu do vrha, ne šalim se. Često me napadaju kako sam direktan i iskren, ali u ovom slučaju to me uopšte ne brine. Nije da ne želim da zaposlim svoju decu. Jednostavno ne želim da ostalo osoblje misli kako prema njima mora drugačije da se ponaša ili da ne može da im prigovori. Ako moja deca žele da rade moj posao, neka odu do drugog kuvara, nauče nešto drugačije i vrate se s nečim što će unaprediti porodični posao” rekao je, prenosi The Sun.Nema letenja u prvoj klasi

Dok Gordon leti u prvoj klasi, njegova deca sede s ‘običnim’ ljudima u ekonomskoj.

“Deca moraju imati dodir sa stvarnim životom. Osim toga, mislim i da nema potrebe navikavati malu decu na prvu klasu i te velike stolice, jednostavno nema potrebe”, rekao je dodajući da će radije novac potrošiti kada slete, nego na skupe karte koje deci neće puno značiti.

Nema psovanja

S obzirom na to da je slavni kuvar poznat po tome da nema dlake na jeziku i ne bira ni psovke, kod kuće drži strogo pravilo o psovanju.

“Psovanje je ‘jezik kuhinje’ i biće tako sve dok ljudi rade u kuhinjama. Morate biti takvi ako želite rezultate. Deca znaju da ja psujem, ali ja kažem da je to ‘jezik profesije’. Oni ne smeju psovati, toga nema kod kuće”, odlučan je.Pravila za izlaske

Porodica poznatog kuvara se oko deceniju privatno druži sa porodicom Dejvida Bekama, a ovo pravilo odnosi se posebno na te dve porodice.

” Tri devojke i dečko s jedne strane i tri dečaka i devojka s druge su čudesan spoj, ali obećali smo si da niko od njih neće ići međusobno na dejtove i dosad nas slušaju… – rekao je kucajućži u drvo tokom intervjua prošle godine.

Vreme pred ekranima

Gordon i Tana strogo kontrolišu vremena koje njihova deca provode pred ekranima.

“U krevet ide da se spava, a ne da se surfuje po društvenim mrežama. Tana je bila učiteljica i jako je stroga po tom pitanju. Telefoni se ostavljaju pred vratima spavaće sobe”.Nema besplatnih obroka

Gordonova deca ne mogu da jedu u njegovim restoranima sa svojim prijateljima.

“Ne idu u moje restorane sa svojim prijateljima. Da ih sretnete iznenadili bi se koliko su zapravo skromni” zaključio je,piše Stil

