Muškarac (45) priznao: Evo zašto sam napustio svoju ženu! Lav nikad neće biti kuče!

Ovo zaista nije istina! Reći ću vam u ime većine muškaraca da seksualnost i ljepota nemaju nikakve veze sa tim.

Pravi razlog zašto muškarac napušta ženu je zanemarivanje! Mislim da je to zapostavljanje, i to svi znaju. Nijedan normalan muškarac neće sebe osuditi na doživotnu robiju pored žene koja ga zanemaruje.

Zašto on sebi da dozvoli da ga neko nepoštuje, misleći da će on to sve progutati? Da će izdržati, da će preživeti i da neće biti uvrijeđen? Samo, eto, što je muškarac!

Ne, drage žene sve vi pravite kućne ljubimce od svojih muževa! Ako ih budete i dalje tako tretirale, otići će od vas! Bojite se onih koji samo ćute i trpe…

Muškarac je lav, zver, on nikad ne može biti kuče!

Drugi razlog zbog koga muškarci napuštanu svoje žene je invazija na njihov lični prostor! A to je veoma bitno!

Žene misle ako je muškarac oženjen vama, sa vama vodi ljubav, jede, spava, da ne mora da ima svoj lični prostor, slobodno vreme i da svaki njegov korak mora biti pod strogim nadzorom.

Ako tako mislite moram da vam kažem da će vaš muškarac pobeći i na kraj svijeta, u totalnu nedođiju samo kako bi oslobodio dušu! Kako bi prodisao!

Čak i ako sa njim imate djecu, ako ste u braku deset i više godina, to nije razlog da ga vežete za sebe, jer to može da znači samo jedno: kraj!

Svaki čovjek mora da ima svoj kutak, svoj mir, svoje vrijeme za tišinu i opuštanje…

Razumijem vašu potrebu da budete vezane za muškarca dušom i tijelom, ali tolika blizina sve pokvari! prenosi “Kurir“

