Upozorenje! Plin je tihi ubica: Uzrokuje više smrti nego svi ostali otrovi zajedno, ovo morate da znate

Njegove najnovije žrtve u prvim satima nove godine su osmero mladih ljudi koje danas oplakuje cijela regija.

Uglični monoksid se u prostoru nakuplja ako su neadekvatne instalacije za grijanje, dimnjak nije očišćen ili je krivo postavljen, bojler za plin ne radi kako treba, kamin je neispravan, itd. Nastaje kao rezultat nepravilnog sagorijevanja drveta, prirodnog plina, benzina…

– Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari (drvo, ugljen, plin, benzin i dr), kada se gorenje odvija uz nedovoljnu prisutnost kisika.

Veliku opasnost predstavljaju neispravni dimnjaci i peći – upozoravaju u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

– Ugljični monoksid nastaje sagorjevanjem gradskog plina, a nalazi se i u ispušnim plinovima automobilskih motora. Ljudi često stradavaju u zatvorenim garažama u kojima drže upaljen motor, u kupaonama s plinskim grijačem vode (bojlerom) i zbog istjecanja gradskog plina u stanu.

Trovanja se događaju i kad ispušni plinovi motora prodiru u kabinu vozila zbog neispravnosti ispušnih cijevi ili kroz ventilacijski sustav dok vozilo stoji u koloni – dodali su.

Udisanjem u zatvorenom prostoru dolazi do trovanja, a nerijetko i do smrti. Plin ispuni prostoriju, čovjek zaspi – i više se nikad ne probudi. Naime, on se veže za hemoglobin u krvi i onemogućava prijenos kisika po tijelu, a znamo kako bez kisika života nema.

Kako je ugljični monoksid teško primijetiti budući da (za razliku od gradskog plina) nema miris, pažnju treba usmjeriti na druge stvari koje pokazuju kako je neko u svojem domu izložen ovom otrovnom plinu, prenosi “24sata“.

