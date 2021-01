5 znakova Zodijaka s kojima nikad ne znate na čemu ste

Da bi prevladali monotoniju i dosadu, postoje ljudi koji žive život pun uzbuđenja, uspona i padova. Nikad ne rade ništa predvidljivo i očekivano i vjeruju u život na ivici. Ali to ne znači da u njima ne možete pronaći životni oslonac, dobrog prijatelja, brižnog roditelja.

Oni jednostavno preziru dosadu i monotoniju, uma i tijela. Neprestano su im potrebni novi projekti, intelektualni izazovi, druženja i hobiji.

1. Blizanci

Oni stalno žele da rade nešto novo. Da bi ispunili tu želju, obično imaju previše toga na repertoaru što ih tjera da ponekad zaborave na prioritete.

2. Lav

Lavovi su prihvatili da u jednom trenutku mogu da osjete previše emocija. Ako se iznenada osjećaju srećno i već se sljedeći trenutak zbog nečega osjećaju loše, to im je u redu i znaju da je prirodno da se emocije u trenutku promjene. Drugima to može da djeluje zbunjujuće, ali se u njihovoj glavi vodi poprilična predstava većinu vremena pa njima to nije ništa neobično.

3. Škorpija

Nevjerovatno su osjetljivi i osjećajni. Oni osjećaju složeni skup emocija u raznim situacijama. Zbog toga ljudi imaju tendenciju da o njima razmišljaju kao o nepredvidljivim i temperamentnim osobama.

Ono što je kod Škorpija konstanta je odanost. To daje i želi da je dobije zauzvrat.

4. Strijelac

Uvijek su u nekom ‘naletu energije’. Strijelci žele da urade sve i žele da to urade sada. Zbog stalne žurbe i želje da ne budu monotoni, oni su obično nepredvidljivi i zanose se svojim osjećanjima.

5. Vodolija

Vodolije imaju svoj put. One ne planiraju stvari i zbog toga su navikle da svakodnevno doživljavaju cijeli vrtlog emocija. To ih čini nepredvidljivima i prisiljava ih da ponekad čine neočekivane stvari, piše “Krstarica“.

