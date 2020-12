Žene otkrile šta se dogodilo nakon što su jedan mjesec svakodnevno vodile ljubav

Magazin Women’s health izazvao je pet parova koji su obavezali na svakodnevni seks u periodu od mjesec dana. Evo kako je prošlo.

“U braku smo 20 godina. I nakon što mi je dijagnosticiran rak dojke prije više od šest godina, shvatila sam da želim reći da mnogim stvarima u životu, pa i raznim stvarima u seksu. Iako sam bila podvrgnuta liječenju raka dozvolila sam sebi da se osjećam seksi i volim svoje tijelo. Prije izazova naš seksualni život bio je prilično dobar. U toku izazova bio je još bolji. Nije nam bilo teško raditi to svaki dan. Imamo privatno dvorište, tuš na otvorenom… pa smo bili kreativni. Otprilike 25 od 30 dana seks je bio stvarno dobar. Ostalih pet puta smo to radili samo zbog izazova. U konačnici, to je dalo našem odnosu jedan prisniji odnos. Bilo je zabavno. Definitivno smo se povezali na dubljem nivou. A koristi od svakodnevnog orgazma: Moja koža je blistavija i bolje mi je koncentracija. S druge strane moj suprug je imao najuspješniji mjesec na poslu”, rekla je Kristin E.

Ruth je kazala kako joj je seks u toku izazova postao zadovoljavajući.

“Uvijek sam imala problema kada je seks u pitanju. Odnosi su jako bolni. Iako sam sa suprugom 21 godinu u braku svaki put kada vodimo ljubav osjećamo se kao da smo početnici. U toku seksa često sam koristila vibrator kako bih mogla doživjeti orgazam. Zbog toga sam i prihvatila izazov. U toku izazova počela sam da osjećam ‘male’ orgazme, a seks je postao napokon zadovoljavajući”, kazala je Ruth W.

“Moj suprug i ja živimo i radimo zajedno, tako da je naš seksualni život postao pomalo poslovni. Teško je isključiti posao na kraju dana kad je i suprug istovremeno i vaš poslovni partner. Iako je seks koji smo imali prije bio sjajan nije ga bilo dovoljno. A ni on nije bio previše romantičan. Izazov nas je zbližio, a on je postao romantičniji. Iako je na početku bilo iscrpljujuće ubrzo sam se navikla. Izazov je našem odnosu dao neku novu dimenziju. Tokom dana bili smo mnogo razigraniji i romantičniji, znajući da ćemo u nekom trenutku imati seks. Razgovarali smo o seksu gotovo svaki dan i naučili smo više o međusobnim potrebama i željama “, kazala je Cordelia S.

Statey G. u braku je već 30 godina. Ostala je razočarana nakon izazova.

“Kada smo pristali na izazov mislila sam da će nam biti kao u raju. Prvog dana imali smo brzinski seks, a već drugog moj partner se žalio daje umoran i da mu treba bar jedan dan da se odmori. Nije mario za moje potrebe. Iz straha više nisam smjela spomenuti izazov. Nastavili smo našu uobičajenu rutinu vođenja ljubavi dva puta sedmično. Tužna sam jer izazov nije shvatio ozbiljno i što moje fantazije nisu ostvarene”, kazala je Statey G,piše Klix

Adesina je kazala kako su ona i njen suprug i prije izazova imali prilično aktivan seksualni život.

“Nick i ja smo uvijek imali prilično aktivan seksualni život, ali nismo vodili ljubav svaki dan. Pauzirali bismo bar nekoliko dana. Ovaj izazov činio se kao sjajan način da se vratimo na svakodnevnu praksu. I to je bilo: Do ​​kraja u mjeseca više puta dnevno vodili smo ljubav. Ova vježba nas je vratila u vrijeme medenog mjeseca. Osim toga postali smo nježniji i opušteniji. Sve u svemu naš odnos je još bolji nakon ovog izazova”, rekla je Adesina C.

