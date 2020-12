Dva puta sedmično, ugasiti svjetlo i ne pustiti ni glasa: Se*s savjeti za mlade žene iz 1894. godine

Da živiš u 19. stoljeću sada bi čitala da ako želiš biti dobra supruga seks moraš ograničiti na dva puta tjedno, a pritom trebaš ugasiti svjetlo i ne pustiti ni glasa.

Ako kojim slučajem muškarac počne zavoditi lascivnim razgovorom, žena treba biti “pametnija” i okrenuti na neku drugu temu poput – “što misliš o našim novim zastorima?” Pošto su dužnosti dobre supruge i seksualne aktivnosti, dobra gospođa pastorka smatrala je kako treba napisati neke seks-savjete za bračne parove.

Ne možemo reći kako bi nam ti savjeti pomogli – upravo suprotno! Uostalom, pročitaj sama… AMAZON Većina muškaraca je prirodno perverzna Gospođa Ruth Smythers je vjerovala kako je većina muškog roda perverzna te da se oni nikako ne mogu obraniti od svojih primitivnih instinkata i sigurno će nebrojeno mnogo puta pokušati to prenijeti u praksu u spavaćoj sobi – a to treba znati i svaka pametna supruga, piše

Ovi savjeti ne odnose se na seks općenito, nego i na ljubljenje „odvratnog suprugova tijela“.

Pametna supruga nosi pamučnu spavaćicu Debela pamučna spavačica obavezna je uniforma pametne supruge. Prvenstveno zato jer se za vrijeme seksa ne smije cijela razgolititi, nego smije eventualno osloboditi tek dijelove tijela koji su potrebni za seksualni čin.

I muškarci trebaju zadržati na sebi pidžamu te smiju pokazati tek minimum kože – jer… …nije dopušteno gledati golog supružnika Pametna supruga nikad ne smije dopustiti svom suprugu da je vidi golu. I nikada ne smije vidjeti njegovo potpuno golo tijelo. Ugasi svjetlo, tišina i mir Ako dođe do seksualnog čina (naravno, odjeveni ste oboje), žena obavezno treba ugasiti svjetlo te ne smije pustiti ni glasa. Naime, muškarac ne smije pomisliti da joj se seks možda sviđa pa ga ne smije ohrabrivati da na njoj prakticira svoje perverzne seksualne prakse ili da skine pamučnu pidžamu i spavaćicu.

Nema ljubljenja u usta! Ako suprug za vrijeme ili prije seksa želi poljubiti suprugu u usta, pomaže lagano okretanje glave u stranu kako bi njegov poljubac završio na obrazu. Ako pokuša skinuti tvoju odjeću – znaš već, debelu, pamučnu – i želi te možda poljubiti negdje drugdje, dobra supruga će brzo vratiti odjeću na svoje mjesto te mu reći da mora otići na toalet. MOŽDA VAS ZANIMA… Ispovijest djevojke sa seksi-telefona: “Šokiraju me nevjerojatnim maštarijama, a ja se moram uživiti u svaku…

Prljave riječi su krajnje nepoželjne Ako će muškarac, perverzan kakav jest, pokušati zavesti svoju suprugu lascivnim razgovorom, pametna supruga će se trivijalnim i neseksualnim pitanjem izvući iz te neugodne situacije. „Što misliš o našim novim zastorima?“ ili „Tvoja majka sutra dolazi na večeru?“ – takva pitanje će ga sigurno zbuniti. Nakon seksa kao i prije seksa Dobra supruga ne smije dopustiti suprugu da nakon seksa dođe na glupu ideju te pomisli da bi takvo što mogli češće raditi.

Naime, i tu vrijedi jedno važno pravilo: Seks je dopušten najviše dvaput tjedno Dobra supruga će napraviti sve da ograniči seks na najviše dva puta tjedno. Ubuduće će se potruditi da se tijekom braka to još smanji. Ono što može pomoći, primjerice, jest gluma (bolesti, glavobolje, umora…). Ako ima seksa, to je isključivo preko volje Općenito vrijedi sljedeće: ako ima seksa, onda to mora biti jako rijetko i preko volje – sjeti se gašenja svjetla i tišine. Ako se dobra supruga toga neće držati, lijep brak bi mogao propasti. Naime, moramo imati na umu da su muškarci perverzni i žele seks svaki dan – a to bi više sličilo orgiji nego braku, zar ne?

Uz moto „seks služi isključivo za reprodukciju“ te ne smije pričinjavati zadovoljstvo ni zabavu, pastor i njegova supruga imali su očito prilično ispunjen bračni život. Na sreću, danas je situacija drugačija te ovakvi savjeti služe za razbibrigu te da se malo nasmijemo u društvu s frendicama, prenosi 24sata.hr.

