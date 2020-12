U čemu ste grozni: Vodenjak kasni i na vlastiti sprovod, Škorpion gori od najgoreg

Ovan (21. ožujka – 19. travanj)

Vi ne samo da ste arogantni i svađalački nastrojeni, vi ste također vrlo kruti i dogmatični. Poput udava koji guši svoj plijen svojim neumornim smrtnim zahvatom; vaš ego izbjegava biti povrijeđen po svaku cijenu, čak i ako to znači otuđenje od svih oko vas.

Ne postoji smislena rasprava s Ovnom. Vama nisu potrebne činjenice i empatija, to bi samo ometalo vaše razmišljanje. Ne, nakon što vi nešto odlučite, nema toga što to može promijeniti.

Kada niste zauzeti iritiranjem drugih svojom arogancijom i “pameću”, provodite mnogo vremena upuštajući se u nepromišljena, impulzivna i nedisciplinirana ponašanja. Kada neki projekt treba biti dovršen, vi ga ostavljate drugima da ga dovrše i bezbrižno krećete u sljedeću avanturu, piše “Atma“.

Vi ste osoba koja čini da ured bude zaista prekrasno mjesto – kada ga napustite.

Bik (20. travanj- 20. svibanj)

Vaš tendencija ugađanju samom sebi i lijenosti je doista zbunjujuća. Vjerujete da vam svijet duguje nešto, ali nedostaje vam motivacija da zapravo nešto učinite po tom pitanju. Vaša posesivnost i materijalistička priroda često vam izaziva ljubomoru na druge ljude, posebno na one koji zapravo ostvaruju ono što vi želite.

Vaša posesivna priroda i sklonost ljubomori vas čini sklonim uhođenju i jednostavno ne znate prihvatiti “ne” kao odgovor.

Također, imate tendenciju biti nepristojni. Još jedan razlog zbog kojeg mnogi od vas žive u majčinom podrumu i u odrasloj dobi.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Vi ste vrlo nervozna osoba kojoj nedostaje sposobnost donošenja odluka. Vaša nesposobnost da se usredotočite nije samo neugodna, zbog nje propuštate razne prilike u životu, što je čudno s obzirom koliko vrednujete površne stvari koje smatrate statusnim simbolima.

Blizanci su prirodno inteligentni, ali lako im sve dosadi, što je zapravo samo loš izgovor za biti čudan i neodređen. Nered stvarate gotovo s neograničenom energijom. Nitko ne može stvoriti kaotičan radni prostor s toliko entuzijazma kao vi.

Vaša dualna osobnost stvara bipolarno raspoloženje koje nema nikakvog smjera i intenzivnu tjeskobu. Drugim riječima, vi ste jako razdražljivi, a većina ljudi misli da ste ludi.

Rak (21. lipnja-22. srpnja)

Vi ste često neraspoloženi, potišteni, kronično pesimistični, hiper-emocionalni i nametljivi. Ako to nije bilo dovoljno – također, skloni ste prigovaranju i neprestanom žaljenju. Svaki maleni izazov u životu vama izgleda kao Everest i kronična ste žrtva.

Nitko na Zemlji nije doživio nevolje koje ste vi doživjeli.

Na svakom koraku, gdje god idete, violina bi trebala svirati tužne pjesme. Više vas privlači obiteljski život nego napredovanje u karijeri, zato što vi ne možete napredovati. Vaše pesimistično razmišljanje i hipohondrija uzrokuju veliko izostajanje s posla i na kraju dobijete otkaz ili zato što se ne pojavljujete ili zato što vas ljudi zapravo tamo više ne žele.

Lav (23. srpanj – 22. kolovoz)

Vaš ego doista ne poznaje granice. Vi ste prava legenda u vlastitom umu – i ne možete shvatiti zašto drugi ne dijele isto mišljenje.

Imate nevjerojatan žar i pretjeranu potrebu za dramom, zajedno s jednako velikim nedostatkom talenta. Nikad ne dopuštate da vas to sprječava da dođete do svjetla reflektora, jer barem nevjerojatno dobro izgledate.

Vaša zavodljivost i dobar modni osjećaj je, naravno, ono što je doista bitno u ovom površnom svijetu.

Zbog vaše kontrolorske prirode, opsesivne potrebe za pažnjom, stalnih zahtjeva i nedostatka strpljenja – vaš dobar izgled je jedina stvar koja vas drži na životu.

Djevica (23. kolovoz – 22. rujan)

Vi ste nemirni, hiper-kritični i tvrdoglavi. Sa svim tim zajedno nemoguće je da ikada budete zadovoljni i time postajete jedni od najtežih ljudi za suživot.

Imate tendenciju ostajati zaglavljeni u prošlosti kako bi izbjegli sve oblike modernizacije i stalno se žalite kako ništa ne funkcionira dobro ili učinkovito kako bi trebalo. Od svih znakova u zodijaku, vaš nedostatak domišljatosti i sposobnosti kreativnog rješavanja problema je zaista zapanjujuća.

Vi cijenite konstruktivne kritike i brutalnu iskrenost iznad svega, pogotovo ako ste vi onaj koji ima nešto za reći, malo manje kad vam se vraća usluga. Bez obzira na svoju dob, vaš zapanjujući nedostatak osobnosti čini vas prototipom mrzovoljnog starca koji vrišti na djecu iz susjedstva da se maknu s njegovog travnjaka.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Vi ste idealan partner za dominantne znakove zodijaka. Vaša pretjerana taština, kolebljivost, nemogućnost da se ikada odlučite čini vas izvrsnim trofejem ili otiračem.

Vagina mantra je: „Zašto se zamarati razmišljanjem ili raditi bilo što teško tako dugo dok god mogu postići stvari koje želim svojim dobrim izgledom?“ Razmišljati i biti neovisan je teško! Vaga se ne nosi dobro sa svime što je emocionalno izazovno.

Vi zapravo imate nevjerojatan dar za izigravanje drugih ljudi. Većina vas vidi kao neodlučne i lakovjerne, ali to nije uvijek točno. Vi ste zapravo vrlo pametni i sposobni pokazati ljudima upravo ono što oni žele vidjeti kako bi ih šarmirali i dobili ono što želite.

Zapravo ste vrlo, vrlo manipulativni unatoč suprotnom nastupu. Dobro odigrano!

Škorpion (23 listopad – 21 studeni)

Vi ste najokrutniji i najviše vrijedan prezira znak u cijelom zodijaku – i to s razlogom. Ozbiljno, nitko nema ništa lijepo za reći o Škorpionima, osim da ste fizički vrlo privlačni. Vjerojatno ste već i naučili do sada da je vaša zavodljiva priroda jedina pozitivna stvar koja vam ide u prilog u očima čovječanstva. Dobro je što uživate u tuđoj patnji, jer bi vaš život u protivnom bio potpuno jadan.

Škorpioni su daleko najgori od najgorih. Narcisoidnost, ljubomora, bijes, slijepa ambicija i pametni intelekt bez suosjećanja; imate sve. To je poput švedskog stola čistog zla. Nitko nije tako manipulativan, lukav, tajnovit i gladan moći i nitko ne zamjera kao vi.

Škorpionova konkurentna priroda i poriv da bude vođa čopora čini ga impresivnim neprijateljem. On će vas loviti do kraja svijeta i nikada vam neće prestati zamjerati. Čak i ako niste učinili ništa, a Škorpion vas baš ne voli, bit ćete meta njegovog slijepog bijesa i on će uživati u vašem uništenju.

Škorpion se često tiho prišulja svom plijenu prije nego što ga ubode i ljudi rođeni u ovom znaku se ne razlikuju. Čak i kada se smiješe, oni planiraju vašu smrt, osim ako nemaju koristi od vas, onda ćete neko vrijeme biti sigurni.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Vaš krajnji nedostatak takta i diplomacije trebao bi dovesti do toga da vas svi mrze, ali iz nekog razloga, imate vatrenu, magnetičnu osobnost koja privlači ljude. Kao što moljca privlači plamen. Volite brutalnu iskrenost i ta ljubav prema njoj putuje u jednom smjeru – iz vaših vlastitih usta.

Unatoč vašem nevjerojatnom talentu da budete tupi, imate zapanjujuću nesposobnost prihvaćanja konstruktivnih kritika. Vaša je tendencija precijeniti gotovo sve o sebi. Vi nikada ne učinite ništa pogrešno, jer u vašoj glavi, uvijek je netko drugi kriv.

Dobra stvar je što ste tako jedinstvena, živa osoba sa smislom za avanturu, inače bi se vaša sklonost nedosljednosti, neoprezu i impulzivnom ponašanju mogla smatrati nemarom ili glupošću. Zapravo, još uvijek se na neki način i smatra.

Jarac (22. prosinac – 19. siječnja)

Vi imate osobnost panja. Od svih znakova, vi ste najdosadniji. Uvijek ćete vidjeti čašu polupraznu i ništa vas neće uvjeriti u suprotno. Ubijate svu živost na zabavama, možete isisati svjetlo iz najsunčanijeg dana.

Vi nikada niste učinili ništa spontano u cijelom svom životu i prilično ste sigurni da je vaš nemaštovit način obavljanja stvari ispravan put za sve. Vi ste toliko zaokupljeni sobom da vjerojatno ni ne primjećujete koliko se ljudi trude izbjeći vašu prisutnost.

Vi ste duboko u skladu sa svojim bogatim emocionalnim dubinama i možete beskrajno naricati o bilo čemu, sve dok to ima veze s vama. Imate zapanjujuću nesposobnost suosjećanja s drugima, a njihovu bol gledate samo radi usporedbe sa svojom vječnom patnjom.

Neki kažu da ste sramežljivi – ali zapravo i niste, vi ste potpuno zaokupljeni samim sobom i antisocijalni ste. Dovoljno je reći – nemate nikakvih socijalnih vještina i provodite puno vremena u samoći, jer ste svoja vlastita omiljena osoba.

Vodenjak (20. siječanj-18. veljača)

Vi ste nepredvidljivi, nedosljedni, nepopustljivi i tvrdoglavi. Vi ste kontrolor i narcisoidna osoba što vam omogućuje da i svoje osjećaje po potrebi isključujete i uključujete.

Vi izigravate dobre vještine slušanja, ali jednom kad nešto zaključite, nikakva količina razmišljanja, činjenica neće promijeniti vašu vlastitu verziju istine. Gdje god je potreban strastveni, nelogičan, iracionalni ekstremist, treba zvati Vodenjaka.

Vi nikada niste stigli na vrijeme na bilo koji događaj u povijesti. Ako je moguće za ikoga da zakasni na vlastiti sprovod; to ćete biti vi.

Vi ste nepredvidljivi, samostalni i nije vas briga kako vaše kašnjenje utječe na druge, u negativnom smislu. Manipulativni ste, sumorni i melodramatični. Članovi tima s kojima radite vas mrze.

Ribe (19. veljača – 20. ožujak)

Vaš idealizam ne poznaje granice, što je vjerojatno razlog zašto ćete provesti većinu svog života bježeći od stvarnosti, ne radeći nikakav stvarni posao. Vi ste ranjeni idealist koji je kronično demoraliziran i uvijek od muhe pravite slona.

Vaš perfekcionizam vas zaustavi prije nego li ikada išta stvarno probate. Vi ste vrlo nemirni i nerazumni i većini ljudi se ne sviđa kada im želite pomoći, jer to radite iz sebičnih razloga.

Vi niste altruistični kao što bi voljeli da ljudi vjeruju. Motivi Ribe nikada nisu čisti i često dolaze s cijenom.

Zbog vaše pretjerano osjetljive i pesimistične prirode, u kombinaciji s vašim samosabotirajućim perfekcionizmom predodređeni ste za osrednjost. Vi nikada nećete biti istinski uspješni u ničemu.

I to je to: tamna strana astrologije daje vam objašnjenje zašto ste – bez obzira na to tko ste – užasno ljudsko biće, pogotovo ako ste Škorpion 🙂

Facebook komentari