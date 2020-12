Horoskop za vikend: Poslije više od 200 godina na nebu će se dogoditi posebna magija

U ovoj nedjelji imamo tri veoma značajna događaja koja nam pomažu da se “naštelujemo” i pripremimo za najznačajniju promjenu kojoj ćemo svjedočiti sljedećeg ponedjeljka 21. decembra. Ta Velika mutacija, što je zapravo konjunkcija Jupitera i Saturna u elementu vazduha u Vodoliji je najznačajniji aspekt koji ćemo doživjeti tokom života!!! To je aspekt koji se dešava poslije više od 200 godina i na kolektivnom nivou donosi ogromne promjene. Kako smo svi dio velikog kolektivnog bića ove promjene će snažno uticati na sve. O tome će biti riječi i sljedeće nedjelje.

Prije velikog susreta ove dvije planete na nultom stepenu Vodolije ove nedjelje će biti njihov pojedinačni prelazak iz znaka Jarac u znak Vodoliju. Prvo će Saturn u četvrtak 17. decembra napustiti svoj znak Jarca i preći u znak Vodoliju, koji je takođe pod njegovom vladavinom, a zatim će i Jupiter ponoviti to isto u subotu 19. decembra.

Saturn u znaku Vodolija ima sjajno dostojanstvo, jer je to takođe znak njegovog sjedišta. On je ipak ovde manje okrenut tradiciji nego u Jarcu. Govori o nauci i tehnološkom razvoju. Daje istrajnost i osjećaj slobode i pravde. Naredne 2,5 godine će boraviti u ovom znaku i najviše će donijeti promjena ljudima rođenim u znaku ili podznaku Vodolija. Pored toga prozvani su i svi rođeni u znaku ili podznaku Lav, Škorpion i Bik. Velika fiksna četvorka će biti pod budnim okom strogog Saturna i ovi znaci će imati mnogobrojne prilike da se mijenjaju i transformišu u narednom periodu. Prihvatanje odgovornosti je na prvom mjestu!

Ako odbijete da se mijenjate, Saturn ima svoje mehanizme da vas na to navede kroz strahove, težinu, bolest, brigu za druge, kao i brigu za sebe…. Kako će ko doživjeti ovu promjenu zavisi u najvećoj mjeri od ličnog horoskopa i postavke planeta ali i natalnog Saturna. Savjet je da mudro i odgovorno uđete u ovu energiju čistog srca i spremni da uradite sve što je u vašoj moći. Ono što vam dođe u susret treba da prihvatite sa zahvalnošću, jer ćete imati priliku nešto da popravite. Bez skrivanja, prebacivanja odgovornosti na druge već hrabro i postojano se suočavajte sa svakim iskušenjem ili problemom. To je ono što Saturn cijeni i nagrađuje.

Kada on nekoga nagradi onda je to nagrada koja je zaslužena i koja će vam promijeniti život iz temelja. Nagrada može biti kroz napredovanje u karijeri, postavljanju čvrstih temelja za novi početak, otpočinjanje novog biznisa, nalaženje prave karmičke ljubavi ili srodne duše… Znaci Vaga, Blizanac i Strijelac će imati skladne aspekte od Saturna i to je mnogo lakše i sretnije za njih. Ali bez obzira na to i oni će biti pod njegovim budnim okom! Mnogi ljudi rođeni u tim znacima će odahnuti i vjerovatno doživjeti mnogobrojne uspehe tokom naredne godine, ali ne treba da zbog toga postanu uobraženi i puni sebe, jer to onda može da ih liši njegove zaštite.

Jupiter u znaku Vodolija od 19. decembra ima mnogo bolje dostojanstvo nego u znaku Jarca. Ukazuje na vrijeme kada ćemo se više baviti naukom, tehnologijom i putovanjima. Krenut ćemo opet da putujemo i to će pokrenuti svaki oblik saobraćaja, ali najviše vazdušnog. Naglašeno je buđenje svijesti o potrebama drugih ljudi oko nas. Budi se empatija prema ljudima koji su ugroženi.

Ovu promjenu će takođe najviše osjetiti ljudi rođeni u znaku Vodolija. Vodolije rođene u prvoj dekadi ovog znaka će imati mnogo više sreće naredne godine, jer će ih čuvati Jupiter. On će takođe praviti trigon prema znacima Vaga, Blizanac i se*stil prema Strijelcu. Ovim znacima dolazi vrijeme većeg prosperiteta i sreće. Prema Biku, Lavu i Škorpionu, Jupiter će formirati kvadrate i opoziciju, isto kao što će to raditi i Saturn u naredne 2,5 godine, piše “Profesionalna astrologija“.

Ovim znacima se tako sprema ispit iz oblasti poverenja u unutrašnje snage ličnosti i povjerenja u druge ljude sa kojima su okruženi. Zato svi ljudi rođeni u ovim znacima ili podznacima treba da podignu svoju svijest na viši nivo, jer sa visine imamo uvijek širi pogled i sve stvari i okolina izgledaju drugačije. Sa visine svaki problem izgleda mali i nebitan. Sa visine imamo duboko razumijevanje da sve stvari u našem životu rade za naše dobro!

