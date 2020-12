Ako je jedan od ovih 6 horoskopskih znakova vaš partner, vi ste najvoljenija osoba na svijetu!

Ne zaboravite, ne zaslužujete biti sa nekim ko vam ne može pružiti onoliko ljubavi koliko vam je potrebno. Istini za volju, eksperimentisanje nije opcija za sve (posebno u novom svijetu). Štaviše, zbog prošlih veza možda ste već mnogo puta bili slomljeni i umorni.

Ali, ako ste spremni da pružite ljubavi još jednu priliku, ovog puta morate biti sigurni prije nego što dublje zgazite u odnos. Da bi bili sigurni da ste izabrali nekoga sa pravim osobinama, zavirite u astrološke procjene idealnog partnera.

Jarac – posvećeni ljubavnik

Jarac bi mogao biti viđen kao osoba koja samo brine o izgradnji uspješne karijere. Da, oni su vredne osobe koje su predane svom poslu. Ali ključna osobina bez koje njihov profesionalni uspjeh ne bi bio moguć je njihova strast. I budite uvjereni da su u svom ljubavnom životu podjednako strastveni i požrtvovani. Posvećeni su svojim partnerima na najbolji mogući način.

Ponekad se bore da pronađu savršenu ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ali Jarčevi prihvataju izazov da u vezi uspostave balans jednako ozbiljno kao i njihove profesionalne ciljeve. Tako da će ponekad trebati da im date smjernice i uložiće sav svoj napor i trud da vam udovolje.

Bik – senzualni ljubavnik

Bik je proglašen najsenzualnijim znakom Zodjaka. Budite sigurni da ljubav i intimnost nikada neće nestati u vašoj vezi! Da, senzualnost ne garantuje uvijek da će biti odgovorni ljubavnici. Ali ne zaboravimo njihove druge osnovne osobine – Bikovi su vjerni. Jednom kada uspijete da osvojite njihovo povjerenje, oni će biti vezani za vas za cijeli život. Uvijek su spremni da vas obaspu svojom ljubavlju i naklonošću! S vremena na vrijeme moraćete da se izborite sa njihovom tvrdoglavošću, ali trudite se da nikada ne osjete da ste na bilo koji način dovlei u pitanje njihovo povjerenje. Ako postoji nešto što Bikovi ne mogu podnijeti, to je osjećaj izdaje.

Vaga – rođena za ljubav

Vage uvijek pridaju onoliko važnosti vašim potrebama koliko i onim vlastitim, ako ne i više. Njihova sreća leži u da usreće svoje najmilije. Ako je Vaga vaš partner, očekujte da ćete biti razmaženi pažnjom i komplimentima! Ako nešto obožavaju, one to otvoreno izražavaju. Vage su odani partneri. Možda s početka djeluju nestabilno, ali to je samo dok vode unutrašnju dilemu i ne steknu sigurnost. Ali kada jednom predaju srce, više nikada nećete morati da sumnjate u njihovu odanost. Nije iznenađujuće da su Vage poznate kao najbolji partneri za dugoročne veze,piše Telegraf.

Rak – nhežni ljubavnici

Ključne karakteristike Raka jesu empatija, osjetljivost, emotivnost i brižnost. Njihova srca preplavljuju čisto saosjećanje za prijatelje i porodicu. Pokazuju snažne emocije prema svojim voljenima i spremni su da zaštite onoga koga vole svojim životom. Ljubav iskazuju nežno što ih čini senzualnim i najpoželjnijim partnerima. Spremni su da daju neverovatnu podršku voljenima, ali i korisne savete. Jedina mana Raka je što ih zaštitnička i osjetljiva priroda lako čini ljubomornim i sumnjičavim u vezama.

Škorpija – strastveni ljubavnici

Škorpioni unose toliko intenziteta u vezu – pripremite se za žestoku strast ako ste zaljubljeni u Škorpiju! Vole da kopaju duboko i kako bi upoznali vaše srce, pa očekujte duboke intimne razgovore. Ono što ih čini toliko poželjnim je sposobnost duboke naklonosti, kako fizičke, tako i emocionalne. Izbirljivi su ljubavnici, ali kad im osvojite srce, vole bezuslovno i jedini ste na svetu za nju. Budući da su vodeni znak, njihova osjećanja su duboka, ali i dobro skrivena. Ponekad morate pogledati ispod površine i ispitati njihovo pravo duševno stanje. Ova tendencija da se osećanja skrivaju, čini ih još poželjniji.

Ribe – ljubavnici iz snova

Ribe su romantične duše, zato se pripremite da vas obore s nogu! Biti voljen od strane Riba djeluje kao da živite u bajci! Izuzetno empatični, oni prirodno osjećaju vašu bol i neće ih ništa spriječiti da vas razvesele. To su ljudi kojima se možete slobodno požaliti na težak dan na poslu, oni će saosjećati i vjerovatno će pripremiti neku ukusnu hranu da vam podignu raspoloženje. Ponekad će se upustiti u duhovitu igricu, dok ćete u drugom momentu dobiti prelijepe ljubavne note, one otapaju i najledenija srca! Ribe vole nekada da se osame, pustite ih da uživaju u samoći, ali podsjetite ih da ste tu.

