BIO JE GOTOV ZA 6 SEKUNDI: Nisu svi Kazanove, žene o INTIMNIM ISKUSTVIMA

Uzroci su najčešće psihičke prirode – od manjka samopouzdanja do stanja preterane uzbuđenosti. Iako većina žena ne smatra to nepremostivom preprekom u seksualnom životu, većina će se žaliti ako partner ne smatra da je to bitan faktor – odnosno njemu je svejedno, jer je on zadovoljan tako kako je.

Portal Elite Daily donosi stvarne priče čitateljki o njihovim seksualnim iskustvima sa muškarcima koje doživljavaju kao najgore ljubavnike u svom životu:

Mislio je da je najbolji ljubavnik na svetu

Viđalaa sam se sa njim neko vreme, izlasci su bili duhoviti i zanimljivi, baš mi se sviđao i nekako sam očekivala da će nam seks biti fantastičan. Prvi put i nije bilo nešto, pa šta sad, ali činilo se da je svaki put sve gore i gore. Trajalo bi 30 sekundi, nakon kojih bi se on okrenuo i zahrkao. Najgori deo je bio taj što je on u potpunosti bio zadovoljan sobom i očito totalno nezainteresovan da zadovolji mene. Davala sam mu signale, govorila na tu temu, ali potpuno me je ignorisao. Odlučila sam da uradim nešto: Dok je on ležao zadovoljan sobom, ja sam strgla pokrivače i počela da se samozadovoljavam. Nije mi toliko ni bilo do orgazma već do toga da mu pokažem šta je, odnosno nije uradio. Nakon toga sam ustala, obukla se i otišla kući, a on me je u čudu gledao. Nisam više razgovarala sa njim. Mogu da oprostim muškarcu što je završio prerano, ali ne mogu to što ga baš briga za partnera.

A ipak sam ostala sa njim

Bili smo u vezi dva meseca i svaki naš seks je u proseku trajao ne duže od tri minuta. Situacija je bila još gora kod oralnog seksa, ako bih ga ja zadovoljavala trajalo je od 6 do maksimalno 30 sekundi. Takođe, nije mogao da se pohvali ni veličinom “alata”, što je seks činilo još gorim. Ni danas mi nije jasno zašto sam ostala s njim dva meseca, iskreno mislim da mi je imponovalo to što oralni seks traje toliko kratko – odnosno smatrala sam to svojoj zaslugom.

Uvek postoji prvi put

Čula sam od drugarica za frajere koji su gotovi pre nego što se one zagreju, ali sama se nisam nikad sa tim susrela. Sve do jednom… Bio je seksi, zgodan i znao je sa rečima, pa sam mislila i da će “znati u krevetu”. Kao predigru započela sam oralnim seksom. Doživeo je orgazam bez da je on mene dotakao i zaspao odmah zatim. Nisam se više videla s njim.

A nije ni došlo do seksa…

Dogovorila sam sa jednim dečkom da se nađemo u njegovom stanu, a seksualna hemija između nas je bila očita. Započeli smo sa ljubljenjem i pipkanjem uza zid i brzo se premestili na kauč. Trljali smo se jedno o drugo, znači ukupno se protrljao pet puta i napravio toliko poteza i svršio je. Nije ni došlo do pravog seksa. Nismo bili tinejdžeri.

Prekidi duži od samog seksa

To se dogodilo prošlog vikenda i bio je to naš prvi seks. Predigra je trajala dugo i zaista uključivala svašta, a kad smo došli do seksa – katastrofa. Stavio ga je unutra i izvadio napolje za tačno 20 sekundi. To je ponavljao valjda 100 puta, jer je bio “preblizu” unutra. Htela sam da poludim. Mislim se, pa dobro, neka brzo završi, biće drugi put duže, ali ne… Mislim, pa zar ja bolje razumem kako penis funkcioniše nego njegov vlasnik? Na kraju me je vagina toliko pekla i bolela, bilo je suvo i iziritirano. Ne samo da nisam bila zadovoljena, već sam završila u bolovima, prenosi srbijadanas.

