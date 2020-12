Električar objasnio: Trebamo li gasiti bojler za vrijeme kupanja?

Nažalost, u takvim situacijama nerijetko dođe i do smrtnih ishoda.

Eksplozija bojlera toliko je jaka da može da uništi dva stana, kažu stručnjaci. Tu je i ona vječita dilema – treba li bojler gasiti pri kupanju ili ne?

Direktor elektroinstalaterske radnje u Srbiji Milan Bojičić rekao je da svaki bojler koji radi 24 sata neprekidno troši manje energije, duže mu traju grijjači, duže mu traju termostati, manje se stvara kamenac.

“Isto tako neophodno je isključivati u toku kupanja. To je jedini period kada bojler treba da bude isključen dakle mora da bude isključen dok se čovjek kupa jer može doći do probijanja grijača kakav god on da je”, kazao je Bojičić za TV Prva.

Svaki bojler ima čak četiri vrste zaštite. Problem nastaje kod starih i neproverenih instalacija i grijjača.

Bojičić navodi da je najveća greška kod popravke bojlera to što često to rade nestručna lica.

On se elektroinstalacijama bavi već 30 godina kaže za TV Prva da ljudi najčešće greše jer ne prate uputstva za rukovanje i samim tim aparat, koji je možda i star – dodatno opterete.

“Vi ćete od svakog proizvođača dobiti možda 3 ili 5 godina garantni rok, a zašto? Pa zato što toliko traje.. Vi imate staru gradnju koja je projektovana prije 50 godina gdje je jedno prosječno domaćinstvo u Srbiji imalo radio, možda TV i dvije sijalice. Vi u takvu instalaciju koju godinama niko nije održavao dovodite u situaciju da ubacujete klime, frižidere, zamrzivače, pegle, fenove, dakle to su sve jaki potrošači”, dodao je Bojičić.

Bilo da je u pitanju bojler, grijanje na plin ili na struju, pravilna upotreba i redovno servisiranje od strane ovlaštenog lica jedino je što može spriječiti nesreće u kući.

