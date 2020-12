Fotografija iPadova iz bolnice mnogima slomila srce kad su čuli čemu služe

U petak je porodični ljekar objavio fotografiju sobe pune iPadova te napisao kako je riječ o uređajima koji se pripremaju za virtualni oproštaj umirućih od svojih najbližih.

Fotografiju su podijelili i drugi zdravstveni radnici, ali i brojni korisnici društvenih mreža, među kojima i Trisha Greenhalgh, profesorica primarne zdravstvene zaštite na britanskom univerzitetu Oxford, prenosi “Radiosarajevo“.

“Nisam pretpostavljala da ćemo završiti ovdje kad sam prije 12 godina počela istraživati video-konsultacije”, napisala je.

Bivši epidemiolog s Harvarda napisao je kako Steve Jobs ovo nije predvidio.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL

— i cant drive, n95 (@roto_tudor) December 3, 2020