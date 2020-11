Horoskop za Pomračenje i Pun Mjesec u Blizancima: Škorpije se dižu iz pepela, a Vodolija pravi poteze za budućnost

POMRAČENJE I PUN MJESEC U BLIZANCIMA 30.11.2020. GODINE!

Pomračenje se dešava na osmom stepenu koji pripada Škorpiji, a kako je Merkur vladar Blizanaca i tranzitira zadnjim stepenima Škorpije mnoge osobe može vratiti u prošlost i duboka razmišljanja. Nastupa period istine i mnoge tajne isplivavaju na površinu. Ovaj pun Mjesec podstiče um, razmišljanja, planiranja i ideje koje mogu biti usmjerene na sljedeću godinu. Svakako da u oviom danima treba biti oprez u komunikaciji, pa nam treba poslužiti narodna poslovica “muk je lijek ” jer su misli i riječi najmoćnija energija pa pazite šta pričate u ovim danima pomračenja par dana prije i poslije. Strogo treba paziti i u saobraćaju.

Mnoge osobe mogu imati sukobe i krize za vreme ovog pomračenja. Ovo pomračenje treba da ukloni nagomilano nezadovoljstvo od predhodnih pola godine. Svakako da će najviše uticati na Rakove, Jarčeve, Blizance, Strijelčeve, Ribe i Djevice i znaci koji imaju neke planete oko 8 stepena u natalnoj karti. Mnoge osobe sada mogu imati veliki stres, nesigurnost i napetost pa treba biti pojačano oprezan u komunikaciji i saobraćaju. Mnoge osobe mogu imati promjene u ljubavnim odnosima, finansijama u druženju i svim odnosima uopšte.

Pojedine osobe koje imaju problema sa nervima sada je potrebno da pojačano pazite jer je ovaj pun Mjesec pojačan još i pomračenjem pa pojedincima može da padne mrak na oči.

KAKO ĆE POMRAČENJE DJELOVATI NA VAŠ ZNAK I PODZNAK???

OVAN – dragi Ovnovi kako se ovo pomračenje dešava u vašoj trećoj kući onda treba da pazite na komunikaciju u saobraćaju, sa komšilukom, rodbinom, kolegama,saradnicama i svima sa kojima ste u nekom kontaktu. Izbjegavajte svaki vid konflikta i pazite da nekog ne uvrijedite. Mnogi Ovnovi mogu lijepo da se druže ili da otputuju. Moguće su napetosti u vezama ili braku i potreba da budete voljeni. Svakako se ispoljava disbalansu emotivnom životu.

BIK – dragi Bikovi vi možete najviše osjećati ovo pomračenje kada su finansije u pitanju koje se mogu dešavati par dana ranije ili kasnije. Nikako se ne preporučuje da se zadužujete već da strogo vodite računa o finansijama. Iako volite luksuz sada za to nije vrijeme. Kada je posao u pitanju trebate biti realni i ne gurajte se tamo gdje niste u stanju da sve obaveze zadovoljite. Pojedini Bikovi mogu razmišljati o školovanju pa bi mogli i da pokrenete nešto.

BLIZANCI – dragi Blizanci na vas ovo pomračenje dosta jako utiče pa vas može fokusirati na komunikaciju sa rodbinom . Neki vid iscjeljenja je takođe moguće posebno ako je vaš um otvoren. Mnoguće su veće promjenme na vašem, fizičkom izgledu načinu razmišljanja i uopšte promjenom imidža. Sve se može dešavati iz vaše intuicije i unutrašnjeg glasa koji sada ne griješi već je pojačan.

RAK – dragi Rakovi vama se ovo pomračenje dešava u vašem dvanestom polju koje se odnosi na podsvijest, duhovno učenje i tajne. Mnogi Rakovi sada mogu da razotkriju i spoznaju neke nove stvari. Shvatate da sve što ste radili više ne funkcioniše niti ima neke svrhe za vas. Pojedini Rakovi mogu spoznati za neke probleme koji imaju veze sa voljenom osobom ili dragim osobama oko vas tj vašim bliskim ljudima.

LAV – dragi Lavovi kod vas se ovo pomračenje može odraziti na vaš duhovni život što bi mogi Lavovi moglči da se zainteresuju na tom životnom putu. Mnogi Lavovi su usmjereni na želje, planove, prijatelje, ciljeve jer bi mogli da se tu jave problemi pa nikako ne budite razočarani je se pokazuje istina pa sada znate na čemu ste. Mogući su i neki kvarovi pa se ne trebate nervirati i pitati kako je moguće kada je to nešto kvalitetno. Sve je moguće dragi Lavovi.

DJEVICA – drage Djevice ovo pomračenje Mjeseca snažno utiče na vas pa se nemojte iznenaditi ako se krenu dešavati razne promjene u karijeri kako bolje tako i lošije. Moguće je da vam se promijeni šef ili da dođe do promjene lokacije kada je posao u pitanju. Neka nova uvođenja zakonskih pravila ili da se prilagodiote novim uslovima posla. Sve što trebate sačuvati u memoriji i kompjuterima obezbjedite jer su mogući kvarovi i da se sve izbriše.

VAGA – drage Vage kod vas je moguće da se probude mnoge želje a samim tim i stvori rasijanost. Kako ovo pomračenje pada u vašu devetu kuću putovanja, neke nove filozofije, učenja, stranaca i drugih religija pa neka vjerovanja se mogu naći na testu. Vaši odnosi sa svima mogu biti na testu. Pojedine Vage će odbaciti ili izmijeniti neka svoja vjerovanja. Moguće su promjene i u karijeri što dosta zavisi i od vašeg ličnog horoskopa.

ŠKORPION – dragi Škorpioni kako je ovo pomračenje na vašem 8 stepenu onda je jako i dešava se u vašoj osmoj kući transformacija, preokreta, prekida da bi nešto novo bilo pokrenuto jer se svega starog treba riješiti što nije bilo funkcionalno i krenuti kao feniks iz pepela. Moguće je da budete malo više nervozno oko pomračenja pa se ne nervirajte jer se dešava transformacija na bolje.

STRIJELAC – dragi Strijelčevi kod vas se pomračenje dešava u vašoj sedmoj kući gdje utiče dosta jako ali ipak vašu sreću je teško blokirati. Mnogi Strijelčevi se mogu osjetiti uzbuđeno. Mnoge veze mogu biti na testu kako ljubavne tako i poslovne. Kako je vaše polje duhovnost jako onda je pred vama jedan duhovan mjesec i vaša moćna energija u proučavanju i duhovnosti. Vaši snovi vas mogu usmjeriti a kreativna energija vam može dati neke nove životne tokove.

JARAC – dragi Jarčevi vi možete osjećati snažan uticaj već prije par dana i poslije pa koako se pomračenje dešava u vašem šestom polju moguće su promjene na radnom mjestu u svakodnevnom i u zdravstvenom životu. Moguće je da vi poželite promijeniti posao ili vas prosto okolnosti na to navedu. Moguće je da se stvari ne odvijaju kako ste vi osmislili već da bude prepreka na putu do cilja. Svakako da će sve to biti savladano i da vi na kraju završavate sa pozitivnim ishodom. Jarčevi koji su šefovi sada se mogu suočiti sa nezadovoljstvom svojih radnika pa i tu obratite pažnju.

VODOLIJA – drage Vodolije kod vas se ovo pomračenje dešava u vašem petom polju što može donijeti promjene sa djecom u ljubavi sa braćom, sestrama na putovanju. Potrebno je da promijenite neke poteze da bi bilo bolje u budućnosti. Pojedine Vodolije mogu biti uznemirene zbog svoje djece ili u ljubavi. Svakako bilo dobro ili ne vi možete sagledati šta i kako radite pa da promijenite i nešto novo pokrenete da bi bilo bolje vama i svima oko vas.

RIBE – drage Ribe kod vas se ovo pomračenje dešava u vašoj četvrtoj kući porodice, doma, vaših korijena pa možete biti zabrinuti na tom životnom aspektu. Budite dobri prema roditeljima i strpljivi kada je porodica u pitanju. Moguće je da poželite i neku veću promjenu na svom fizičkom izgledu što treba dobro da razmislite da se posle ne pokajete. Izbjegavajte da se prezentujete kako vi sve najbolje znate da ne dođete do neprijatnih situacija. Pazite na svoje najbliže.

Astrolog: Željka Knežević

