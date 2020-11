Zvijezde u decembru imaju čarobne vijesti za Bika, Jarca i Ribe – dobit će ono što najviše žele

Za ove znake Zodijaka zvijezde imaju odlične vijesti u decembru – dobiće ono što duuuuuuugo žele.

Bik

Osobe rođene u znaku Bika su one koje su oduvijek važile za veoma odgovorne i ispravne osobe, koje nikada ne čine ništa loše.

Njihova dobrota je velika, kao i njihovo srce, koje poklanjaju svima.

Ipak bik ne može previše biti zadovoljan sa svim onim sto mu je život ”pokanjao” pošto mu nije poklonio ni približno sreće koliko to Bikovi zaslužuju.

Ali zvijezde su odlučile da ih za sve ono sto rade, nagrade, da im uljepšaju život kako bi bikovi imali snage da nastave da pružaju svoju dobrotu.

Zvijezde će osobe rođene u znaku bika da nagrade sa mnogo ljubavi.

Bikovi nisu znak koji može dugo vremena da bude ”usamljen” njima je potrebna neka osoba koja će uvijek biti kraj njih.

A upravo će zvijezde da ucine tako da bikovi tu osobu zaista ”dobiju”.

Zvijezde poručuju da uopšte nije lako biti plemenit u onolikoj količini koliko je to bik, pa baš zbog toga smatraju da oni zaslužuju nagradu.

Ljubavni plan osoba rođenim u znaku bika će postati mnogo bolji a bikovi će imati mnogo više razloga za zadovoljstvo.

Ako je to ko zaslužio onda su to ”bikovi”…

Jarac

Osobe rođene u znaku jarca su prepune pravih ”vrijednosti”, one kod kojih su prave vrijednosti kao sto su dobrota, iskrenost i ostale velike vrline jos uvijek i uvijek ce biti na ”cijeni”. Njima je stalo do svega, stalo im je do drugih osoba, ne misle kao neki isključivo na sebe, nego uvijek razmišljaju i o drugim osobama.

Zbog te njihove dobrote, zbog toga sto su toliko nesebični i velikodušni zvijezde im spremaju ”nagradu”.

Naime jarčevi nekada zbog svog ”iskrenog srca” kao i zbog svoje tvrdoglavosti ”upradnu” u probleme, u prepirke sa voljenim osobama.

A zvijezde ce upravo pomoći da se takve situacije smanje na najmanju moguću mjeru, možda ovo za nekoga ne izgleda ”veliko” ali za osobe rođene u znaku jarca je to veoma bitno, pošto im je najviše stalo upravo do njhovih voljenih osoba, posto se na neki način ”bore” za njihov uspjeh.

Sem toga zvijezde poručuju da ce jarcu u životu početi da ”cvijetaju ruže”, odnosno da ce moći da ostvare sve ono sto žele.

Pratit će ih neka vrsta ”sreće” koju su odavno zaslužuli sa svim onim postupcima koje oni prave.

Osobe rođene u znaku jarca su ”pravi ljudi” oni koji poštuju ljude i koji žele svima da pomognu, mnogi bi se trebali ugledati na njih…

Ribe

Ribe su znak koji ima veoma ”mirnu” prirodu, uvijek su smirene i staložene, uvijek spremne da donesu neku racionalnu odluku.

Ali ribe zbog tog svog pristupa često ne mogu da ostvare neke svoje snove, zbog toga sto ne žele da urade nesto loše kako bi nesto ”dobili”.

Ribama je veoma važno da sve učine onako kako treba, a da pri tome ne povrijede nikoga.

Ribe žele dobro svima, ribe nisu zavidne, nego vole da vide sreću i kod drugih ljudi, ne žele samo da one budu srećne.

A baš zbog toga, zbog tolike plemenitosti zvijezde su im spremile nagradu…

Zvijezde ce ih nagraditi sa jednom osobom koje ribe oduvijek ”čekaju” onom sa kojom bi sreća u ljubavi bila moguća i dostižna.

Zvijezde poručuju ribama da će upoznati osobu koja ce im u potpunosti odgovarati koja će im pomoći da ostvare sve svoje ciljeve u ljubavi.

Poručuju da će ljubavni plan riba biti bolji nego ikada, i da će ribe moći konačno da uživaju.

Sem toga govore im da ostanu iste, da postupaju na isti način i govore da ih još mnogo ”nagrada” očekuje ako ribe ostanu ”dosljedne” sebi i svojim principima, piše “Luftika“.

