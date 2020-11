Traženje mjesta, bez odjeće, sa strancem: Najdetaljniji EROTSKI SANOVNIK

Traženje mjesta

Ako sanjate da sve vreme sa partnerom tražite pogodno mesto da vodite ljubav, to može značiti da vam nedostaje intimnosti u vezi ili da se u vaš intimni život ušunjala monotonija. Ako vam je traženje pogodnog mesta pri tom i mučno, to znači da ste podsvesno zabrinuti za budućnost vaše veze.

Bez odjeće

U slučaju da se u snu nađete nagi, strahujete od razotkrivanja sopsvenih aktivnosti, kao i od osude. Ako nastojite da sakrijete svoju nagost, ne želite da se otkrije neki deo vaše ličnosti, a ako vidite nagu osobu koja vam je odbojna, verovatno se bojite prave istine o toj osobi.

Ljubav u javnosti

Prijatelji ili članovi porodice koji kritikuju vašeg partnera ili vaš odnos mogu podstaći snove o vođenju ljubavi na javnome mestu. To ujedno može da bude i strah od izloženosti vašeg odnosa. Takođe, može da upućuje na osobu koja ne želi da pristine na odnos koji bi možda bio teško prihvaćen u njenoj bližoj okolini.

Sa strancem

Karl Jang je imao teoriju da svaki muškarac i žena imaju animu(s). Animus je muška energija žene, i obrnuto anima je ženska energija muškarca. Intimni odnos sa strancem suprotnog pola ima veze s vašom animom. Reč je o ravnoteži, spajanju muškog i ženskog aspekta vas samih. Vođenje ljubavi sa strancem u snu, ako nije traumatičan, može biti znak ličnog rasta i razvoja.

Sa poznatom osobom

Iako možda stvarno želite da spavate s Dejvidom Bekamom, na javi intimni odnos sa poznatom osobom i u snu ima potpuno različito značenje. Na primer, možda je reč o želji da dobijete više pažnje, slavu, bogatstvo, odobravanje ili ojačate društveni status.

Trojka

Snovi u kojima imate odnos sa više osoba simbolišu vašu želju za više oslonca u životu, ali i narušeno samopouzdanje. Ako sanjate dominantnu ženu, najverovatnije vam nedostaje nešto u emotivnoj sferi.

Preljuba

Ako sanjate da varate partnera, nema razloga za paniku. Reč je o poteškoćama i nesigurnostima koje se javljaju u vezi. Ako ste u snu vi osoba koja vara, verovatno osećate krivicu zbog nečega. Zbog čega vas razdire osećaj krivice? Ako su u snu prevarili vas, ne budite previše sumnjičavi. Pogledajte se u ogledalo jer ovaj čin preljube nije stvaran, ali vaša nesigurnost jeste.

S bivšim

Ne, to ne znači da se želite ponovno da budete s tom osobom. Ako u snu imate odnos s osobom s kojom ste bili u vezi, to najverojatnije znači da još uvek razmišljate o nekim nerazrešenim osećanjima. Ako ste u vezi s novom osobom, takav san može da bude znak nekih strahova u novoj vezi. Obratite pažnju na prirodu erotskog iskustva i na to kako ste se osećali, to će vam dati uvid u to kakve emocije gajite prema bivšem.

Sa šefom ili kolegom

Možda ste sanjali najstrastveniji intimni odnos svog života koji se dogodio na stolu konferencijske sale firme u kojoj radite, s vašim šefom ili šeficom, ali to ne znači da to zaista želite ili da to zaista treba da uradite. Ovim snom vaša podsvest želi da vam kaže da bi trebalo da budete autoritativniji i da imate smeliji pristup stvarima s kojima se svakodnevno susrećete, prenosi informer.

Ako sanjate da vodite ljubav s kolegom ili koleginicom, to verovatno znači da vam se nešto kod te osobe dopada i da joj se divite. Možda biste iz nekog razloga hteli da budete baš poput njega/nje.

Sa samim sobom

Samozadovoljavanje u snu često predstavlja neizražene erotske želje i potrebe. Takođe može da upućuje na to da bi trebalo da uložite više truda u odnos ili pojačate brigu o sebi u osećajnom ili senzualnom smislu (ne nužno i erotskom). Ako u snu gledate samozadovoljavanje drugih, to otkriva strah i zabrinutost zbog sopsvenih kočnica.

Gej odnos

Ako na javi niste homose*sualne orijentacije, a sanjate odnos s osobom istog pola, reč je o vašem samopouzdanju. U zavisnosti od toga kako se san završava, uglavnom se radi o prihvatanju onih delova vašeg tela ili sposobnosti koje niste prihvatali. Gej odnos s prijateljem može da označava neke nesuglasice među vama, nesigurnost oko prijateljstva ili neki kvalitet, odnosno talenat koji oni poseduju, a vi ga želite.

