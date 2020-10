Evo zašto vam se kvari perilica rublja: Ove stvari baš nikada ne bi smjele završiti u perilici

Svatko od nas želi da njegova perilica rublja bude funkcionalna što dulje i da po mogućnosti nikada, ili barem što rjeđe i bezbolnije, ne završi na nekom popravku. Važno je znati da i vi možete puno toga učiniti kako biste spriječili takve nepoželjne situacije. Kako? Pa, prvenstveno pazeći što u nju stavljate. Zato svaki put prije nego što stisnete gumb i upalite svoju perilicu rublja dobro pregledajte džepove odjeće koju perete, a savjet više je da se općenito suzdržite, primjerice, od pranja tenisica u perilici rublja. U nastavku vam donosimo koje stvari baš nikada ne bi smjele završiti u perilici rublja.

1. KOVANICE

Valjda nema čovjeka kojemu barem jednom kovanica iz džepa nije završila u perilici rublja. No, pripazite da vam se to ne događa jer iako izgledaju malo i bezopasno, kovanice mogu napraviti veliku štetu.

Kovanice mogu oštetiti dijelove perilice pa treba pripaziti da nisu ostale u džepovima odjeće

“Ako tijekom pranja novčići prođu filter, mogu završiti u odvodnoj pumpi i uništiti krilca u odvodu. Također mogu zapeti u odvodnoj cijevi i blokirati izbacivanje vode iz perilice, a u rijetkim slučajevima mogu oštetiti i staklo na vratima bubnja”, objasnio je James Peters, voditelj proizvodnje perilica Kenmore za Reader’s Digest, prenosi “Jutarnji“.

2. ZATVARAČI

A kad već spominjemo omiljene traperice, morate znati da ta za vas udobna odjeća može dosta naštetiti radu i funkciji perilice rublja. I to prvenstveno metalni zatvarači traperica koji mogu oštetiti drugu odjeću u bubnju, pogotovo onu jako osjetljivu, a mogu i zaglaviti u bubnju te dobro izgrebati unutarnju stranu perilice. Kako bi se to izbjeglo, prije pranja treba provjeriti jesu li svi zatvarači podignuti do kraja, odnosno zatvoreni.

3. GRUDNJACI

Problem za perilicu rublja su grudnjaci s kukicama. Te kukice lako se mogu zakačiti za drugu robu i potrgati je. Metalna žica iz grudnjaka vrlo lako može iskliznuti te zaglaviti u rupicama bubnja. Preporuča se da se grudnjaci, korzeti i ostalo žičano rublje prije pranja stave u posebnu mrežastu vrećicu koja se može kupiti i u našim trgovinama već za nekoliko kuna.

4. KLJUČEVI

Dobro pripazite jer ključevi bilo koje vrste mogu biti prava opasnost za perilicu rublja. Metalni ključevi mogu ogrebati unutrašnjost perilice, uništiti bubanj i stakleni dio vrata.

5. PREVIŠE DETERDŽENTA

Višak deterdženta koji se nije rastvorio u pranju ostaje zalijepljen na stijenkama perilice i s vremenom ga se sve više i više nakuplja, što rezultira neugodnim mirisima na robi, a i dijelovi perilice se sve brže kvare. Isto tako, puno deterdženta znači u pravilu i ostanak mrlja na odjeći.

6. PREVIŠE RUBLJA U BUBNJU

Prekomjerna količina rublja uzrokuje i prekomjerno trošenje amortizera i ležajeva perilice. Savjet: bolje perite manje količine u više navrata.

7. HLADNA VODA

Iako pranje hladnom vodom štedi električnu energiju te ujedno djeluje blagonaklono prema tkaninama, preniske temperature mogu naštetiti perilici. Ako se već poseže za takvim načinom pranja, preporučuje se povremeno održavanje perilice vodom na temperaturi od 90 stupnjeva.

