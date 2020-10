Horoskop – sutra počinje vladavina Škorpije: Pred nama su lomovi, teške odluke i nestabilne emocije (do 23. novembra)

Sunce ulazi u znak Škorpije, 23.10.2020, a to znači da kreću rođendani ovih neobičnih i originalnih ljudi! Pa, Srećan rođendan, drage Škorpije! Od 23.10 do 21.11 kad Sunce napušta ovaj vodeni znak i ulazi u vatrenog Strijelca, doživjet ćemo da Merkur krene u direktan hod, ali i Mars, koji je već više od mjesec dana u hodu unazad. Iako su to lijepe vijesti za sve nas, za Škorpije i njihovu solarnu godinu i nije najbolja prognoza, jer oni ulaze u svoj period dok obje ove planete idu retrogradno.

Šta nas sve čeka tokom vladavine Škorpije, u nastavku otkriva profesionalni astrolog, Nataša Panić za portal “Mogu ja to sama“.

Naime, trenutak ulaska Sunca u znak Škorpije, predstavlja sliku cijele godine za pripadnike ovog znaka, te postavka jednog od njihovih vladara – Marsa je vrlo važna u tom trenutku. Mars već mjesec dana ide unatrag, a kako je i Merkur nedavno ušao u svoju retrogradnost, trenutak kad kreće period vladavine Škorpije nije baš povoljan za njih.

Retrogradnost često govori o vraćanju na nešto staro ili neobavljeno u prošlosti, te je vrijeme pred njima idealno za završavanje svega što ih koči da krenu naprijed. Bez obzira koja oblast njihovog života je zakočena ili slabija u odnosu na druge, oni bi trebalo da svu energiju u narednom periodu fokusiraju na završetke i zaokruženje svih nezavršenih odnosa, poslova, dugovanja ili zdravstvenih nestabilnosti.

Mars već duže vrijeme pravi loše aspekte sa planetama koje se isto tako već dugo nalaze u znaku Jarca (Jupiter, Saturn, Pluton) . Mnogo lomova, teških odluka, nedoumica i emotivnih nestabilnosti ovi napeti aspekti mogli su im donijeti u posljednje vrijeme. Ozbiljne i odgovorne odluke, potezi i poslovni projekti takođe su morali da prođu dug put transformacija iz ideje do konkretnih poteza i akcija.

Još uvijek je sve u povoju, pa će pričekati još neko vrijeme da dođu i zasluge njihovog truda. Ipak, najveći izazovi mogu da im dođu iz zdravstvenog polja, pa je bitno da obavljaju svakodnevne vježbe, da prate ritam i cikluse planete Zemlje. Da poštuju vrijeme, ustaju i ležu u isto vrijeme, da se redovno i pravilno hrane, da paze na svoju kičmu, donji dio stomaka, koji im je uvijek najviše ugrožen i da svoje strasti spuste na konkretan rad i da ga unovče.

U radu je spas, ali bez prevelikog iscrpljivanja, važno je napraviti balans u davanju i uzimanju, u poslu i odmaranju, u prihvatanju i razumevanju drugih i njihovih potreba isto kao i svojih.

Tokom njihovih rođendana, planeta uživanja i zadovoljstva Venera će promijeniti znak u Vagu, što im može donijeti tajne veze, skrivene misli i pojačati njihov prirodni se*sipil . Od 14.11. Mars će krenuti direktno, pa tih nekoliko dana prije i poslije, Škorpijese mogu osjećati bez energije ili sputano, kao da stoje u mjestu. Već sutradan, 15.11. krenuće Mlad Mjesec iz ovog znaka, pa će novi mjesečev ciklus biti obojen energijom ovog znaka ali i narednih 28 dana možemo biti preplavljeni temama koje su povezane sa energijom ovog znaka ( smrti, unutrašnje transformacije, se*s ).

Važno je reći i da će i Merkur od 4.11 krenuti direktno, a malo zatim i on ući u njihov znak, što će im pojačati intuiciju, osjećaj lakog ulaženja u srž stvari, brže i laške komunikacije i pronalaženja intelektualnih ideja i rešenja u poslovnom smislu. 21.11 Sunce ulazi u znak Strijelca, kad će krenuti na globalnom nivou drugačija energija od ove, a naš fokus interesovanja će se okrenuti na druge teme.

