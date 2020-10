Želite znati sviđate li se nekoj ženi? Napravite ovaj lagani test

– Muškarce ženski signali često zbunjuju, no postoji jednostavan test. Primjerice, nalazite se u punom klubu i učinilo vam se da je žena brzinski pogledala prema vama, nasmijala se i odvratila pogled. Ako se pitate je li to možda upućeno nekome muškarcu iza vas, prošetajte do drugog mjesta u blizini. Ako vam tad opet uputi pogled ili osmijeh, to je znak da joj trebate prići – tvrde autori knjige “The Man’s Guide to Women”.

Pritom nije važno kako izgledate. Parovi kao najvažnije faktore za prvi dojam navode ljubaznost i zainteresiranost, otkrio je jedan od autora, John Gottman, stručnjak za veze i voditelj istraživačkog laboratorija Love Lab.

Ako želite ostvariti stabilnu vezu, važno je da se na spoju pokažete kao dobar slušatelj koji je zainteresiran za ono što žena priča. Dobro je biti znatiželjan i postavljati pitanja. Žene cijene i kad muškarac strastveno priča o nečemu što njega zanima.

Osobina koja privlači žene je i smirenost, pokazalo je istraživanje škotskog Univerziteta u Dundeeju. Otkriveno je da su im privlačniji muškarci s nižim razinama kortizola, hormona stresa.

