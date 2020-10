Pismo ljubavnice ženi – Ako misliš da si toliko savršena šta onda tvoj suprug radi sa mnom

Draga suprugo mog ljubljenog ljubavnika ako misliš da si toliko savršena i ti i tvoj brak šta onda tvoj suprug traži samnom. Optužuješ me da sam obmanula i zavela tvog supruga kao da je dijete koje ne zna šta radi. Kao prvo on je odrastao čovjek, a kao drugo on je oženjen, odrastao i sa tobom već dugo vremena.

Ako je on zaveo mene, a ja se nisam odupirala kako to da sam onda ja jedini krivac za sve? Zar za vezu nije potrebno dvoje? Bićeš iznenađena kada čuješ da je upravo tvoj suprug inicirao sve ovo. On mi se svidio ali sam pokušala da mu odolim koliko god sam mogla i tražila razloge zbog kojih se ne bih trebala upustiti u tu vezu.

Ispričao mi je razne priče, između ostalog i da je bio prisiljen da uđe u brak sa tobom i da vas dvoje nemate neku posebnu vezu. Kasnije sam saznala da je lagao. Nisam imala pojma da je vaš brak bio pun ljubavi i to me ne muči toliko sada koliko me mučilo kada sam saznala.

Oženjeni muškarci zavode slobodne žene i pričaju im stotine priča na koje žene padaju. Ti me vjerovatno zoveš pogrdnim imenima i razaračicom porodice. Da nije zalosno bilo bi smiješno da ti mene nazivaš svakakvim imenima, a upravo je tvoj muž taj koji je sve započeo.

Volim ga i on voli mene i ako ne možeš to da podneseš spakuj se i idi. Pokušaj da shvatiš zbog čega tvoj brak nije funkcionisao. Zašto ne možemo mirno to da prihvatimo i prestanemo sa ovom igrom. Sjeti se da je ovo pismo ženi muškarca koji je vara. Da li shvataš šta to znači?

Ti si njegova žena, on te je varao i da te nije varao sa mnom sigurno bi te varao sa nekom drugom. Prihvati da u vašoj vezi nema intimnosti, da ne komunicirate dovoljno i nemoj mene da kriviš za to. Pišem ti ovo jer je tužno da društvo uvijek pronalazi razloge da optužuje ženu u ovakvoj situaciji.

Trebala si da primjetiš znakove da tvoj muž ima odnose sa drugom ženom i da pokušaš to da popraviš. Treba da pustimo druge da se koncentrišu na svoj život. Vjernost i ljubav su sjajne ali život je kratak. Pustite nas da živimo i pustite druge da žive. Kada se neka poznata ličnost razvede da bi se udala drugog muškarca koji je mlađi ili stariji od nje to nam je u redu i to lako prihvatimo.

Zašto je to onda tako teško prihvatiti kada se desi ljudima koje bolje poznajemo. Draga suprugo mog ljubavnika prestani kriviti mene za sve šta se događa i pogledaj malo sebe. Pokušaj da vidiš šta je pošlo loše da je tvoj suprug potražio ljubav u meni. Ne bojim da svi čuju kada kažem da ga volim i da je on moj oženjeni ljubavnik,piše Infpult

Živimo u dobu gdje je ljubav prihvaćena u svakom obliku i gdje možemo da volimo nekoliko ljudi istovremeno. Zbog toga su otvorene veze postale veoma popularne u zadnje vrijeme. Prihvati da je ono što mi imamo ljubav, a ne samo prolazna avantura. Ja ću biti uz njega i u dobru i u zlu, čak i kad me ti nazivaš pogrdnim imenima neće me biti briga.

