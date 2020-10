Otac sam odgaja sina s Down sindromom: Majka ga je napustila

Jevgenij Anisimov (33) nije želio ostaviti svog sinčića Mišu u sirotištu, kao što je željela njegova žena. Miša se rodio s Down sindromom, a Jevgenijeva žena na kraju ih je napustila.

Sreća nakon rođenja sina u ovoj je ruskoj porodici trajala minutu i 39 sekundi. Tad je ljekar rekao: “Bojim se da je vaša beba rođena s Down sindromom.”

“Nisam znao šta da uradim kad sam saznao za to. Mislio sam da moram isključiti sve emocije, postati racionalan, podržati ženu jer sam mislio da je njoj teže. Rezultati analize došli su za nekoliko dana, a ljekari njoj dotad nisu ništa govorili”, ispričao je mladi otac za Bored Pandu.

Sjećam se da sam tad izašao iz bolnice i zaplakao, ali ne dugo. Kasnije sam se osjećao posramljeno zbog tih suza. U mom životu se nije dogodilo ništa loše, i dalje sam imao obje ruke i noge, svoje znanje, odlučnost, aktivnost, znatiželju… Sve se dogodilo kao što sam planirao, rodio mi se sin. No moje dijete je bilo posebno, njegov život i budućnost su drugačiji”.

Kako kaže, nisu išli na jedinu sto posto sigurnu pretragu, amniocentezu, jer su šanse da će dijete imati Down sindrom bile male. D

odao je da je ubrzo doznao da je Down sindrom daleko od najgoreg što se moglo dogoditi.

Iste večeri krenuo je pretraživati internet jer dotad nije znao ništa o sinovoj dijagnozi.

“Sjećao sam se samo užasne slike iz udžbenika za biologiju. Doznao sam za Evelinu Bledans i njenog Semjona, koji je rođen na istom odjelu kao Miša. Doznao sam da su djeca sa sindromom u Europi jako dobro socijalizirana te da samostalno žive i rade. No odluka da ću ostati uz svog sina nije donesena na temelju toga”, rekao je, prenosi “Index“.

Njegova žena, s druge strane, nije bila spremna na takvu odgovornost.

“Planirao sam kako će maleni uživati u izlascima sunca, kako ću ga voditi na roštilje, kako će uživati u životu. Možda se nekima čini da će mu život biti nesretan, no on će imati svoj život. Nisam ni pomišljao na to da ga ostavim u domu za djecu, to bi bilo nehumano”, dodao je.

Od žene se rastavio te je postao samohrani otac djeteta Sunca, kako nazivaju mališane s Down sindromom.

“Uvijek smo imali dobru vezu punu povjerenja. Bilo je raznih perioda, poteškoća, nedostatka novca, odvajanja. Ja sam tip koji se svemu prilagodi, no u ovom slučaju bio sam spreman na konflikt, objašnjavao sam joj da ćemo prevladati sve. No razdvojili smo se, sad mi je jasno da se bojala i da je krenula pogrešno, no bilo je prekasno da promijenimo stvari”, rekao je.

Dodao je da će Mišu odgajati najbolje što može, a svoju priču iznio je javno kako bi ohrabrio druge koji se suočavaju s istim izazovima.

Facebook komentari