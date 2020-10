Ovo je jedini razlog zašto muškarci žele voditi ljubav bez kondoma!

Kada su u pitanju strast i seks, dešava se da izostanu sredstav za zaštitu kao što je kondom.

Muškarci posebno u datom trenutku budu fokusirani na ženske atribute i požuda im “pomrači” um.

Ne radi se o visini IQ-a, nekada preovlada onaj animalni poriv koji usled hormonskih procesa jednostavno vraća onaj amimalni instikt i nagon da “poseduje” pdabranu ženu.

Zašto kočnice popuste?

Jednostavno, neka su istraživanja došla do otkrića da što je žena privlačnija muškarcu to je on manje zainteresovan za upotrebu kondoma.

I ne samo to, kada mu je privlačna njegov nagon za završnicom bez prekida je znatno jači.

Ipak, treba imati na umu da seks sa zaštitom pruža potpuni užitak jer izostaje “glavobolja” oko raznih tema koje se nameću za “dan posle”,piše Glossy

