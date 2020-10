One su te koje se pamte – Zalude partnera toliko da ne može bez njih: O ženama rođenim u ovom znaku Zodijaka mašta svaki muškarac

Depresivan i jako misteriozan znak. Često se krije iza maske šaljivdžije, uspješan u poslovima koji zahtjevaju dinamiku – marketing, profesionalni vozač, promoter… Jako ljubomoran, impulsivan i osvetoljubiv. U kombinaciji s Bikom 100% čista strast. Sklon razbijanju i destrukciji sebe i ostalih.

S njima znate na čemu ste, ili mislite da znate.

Riječ je o Škorpijama – kada su najslađe i najljupkije, ne otkrivaju svoje misli, a u napadima bijesa, ako bacaju stvari, a često to rade iako drže do samokontrole, niste sigurni da su pokazale sve što osjećaju. Moć, prvenstveno nad sobom, a zatim i nad drugima, njihov je moto. Veći su i bolji komandanti od Ovnova i Lavova, jer bolje poznaju ljudsku psihu, njihova motivacija nije isticanje sebe nego kontrola situacije za opšte dobro, bez obzira na to da li se radi o poslu ili o porodici. Imaju dostojanstven stav i spremne su da se žrtvuju za druge ako su izrazito motivisane.

Tačno znaju šta hoće i uglavnom to i dobiju. To su one žene koje se pamte, koje ostavljaju dubok trag u svačijem životu. I ako su nježne plavuše ili strastvene crnke, one su uvijek dominantne – zalude partnera toliko da ne može bez njih.

Ako neko misli da ih prevari, slijedi osveta, jer žena Škorpija ne prašta. Može da pati, ali to neće nikada pokazati, dugo se sjeća bivših ljubavi, ali se bori da raščisti s prošlošću. Partner žene Škorpije uvijek je slabiji od nje, i kada je boljeg imovnog stanja i poznatiji. I ona ima načina da mu to da na znanje. Da bez nje ne može, piše “Glossy“.

