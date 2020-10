Njega skoro niko ne čisti, a među najprljavijim je stvarima

Europsko istraživanje iz ove godine, koje je naručio Lottoland, obuhvatilo je 2000 odraslih Britanaca, a njih 21 posto reklo da je prošlo najmanje godinu dana otkako su posljednji put očistili kauč.

Još 12 posto njih priznalo je da niti jednom do tada nisu očistili kauč. I to uprkos tome što istraživanja pokazuju da prosječna osoba na kauču sjedi oko 16 sati sedmično.

“Ljudi krenu čistiti kauč tek kad se vide mrlje, dok prašina i prljavština prolaze ispod radara”, kaže Greg Goldstein, predsjednik tvrtke Daimer Industries.

Jedan od problema je i to što većina ljudi ne zna kako očistiti kauč.

Kevin Godfrey, stručnjak za čišćenje koji sastavlja protokole čišćenja kaže:

“Glavni razlog zbog kojeg ljudi ne čiste kauč je taj što nemaju pristup odgovarajućim alatima ili proizvodima. Umjesto toga, oslanjaju se na sprejeve i slične proizvode, koji djeluju kao maska, a ne kao dezinficijens”, kaže stručnjak.

Prema Goldsteinu, čišćenje kauča ne mora uvijek biti težak posao, već znati odakle početi i držati se redoslijeda radnji, prenosi 24sata.hr.

“Usisavanje kauča prvi je korak da biste uklonili mrvice, dlake i krzno. Dobro je unajmiti uređaj za čišćenje parom, koji može očistiti presvlake. Kvalitetni parni čistač učinkovit je u ubijanju grinja i bakterija te pomaže u uklanjanju mrlja”, savjetuje.

Dodaje da se postupak duboke dezinfekcije može obaviti otprilike jedan do dva puta godišnje u većini kućanstava, ali, ako imate kućne ljubimce i mlađu djecu, razmislite o tome da to bude tri do četiri puta godišnje.

