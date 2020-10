Evo zašto žene gube volju za sek*om u braku

Svatko iskusi stres, depresiju i preopterećenost, no ne prestaju se svi seksati. U čemu je onda stvar?

Iako je u moderno doba sve više i pripadnika jačeg spola s oslabljenim libidom, i dalje su žene te na koje najčešće stižu pritužbe da je izgubila želju za seksom u dugogodišnjem odnosu ili braku. No, koji je stvarni ili barem najčešći uzrok one slavne ženske “glavobolje”?

Oko polovice žena u nekoj fazi života pati od smanjenog libida

Prema istraživanju na više od 5000 žena u dobi od 20 do 55 godina, između 30 do 50 posto žena priznalo je kako je u barem jednoj fazi života iskusilo manjak seksualne želje sa stalnim partnerom. Ipak, ovdje nije riječ o manjku ljubavi ili pak generalne privlačnosti prema partneru, jer su istraživači analizirali odgovore žena koje su se izjasnile kao “zadovoljne s ukupnim odnosom”.

Iako žene mogu imati smanjenu ženu u bilo kojoj dobi, promjene poput rođenja djeteta, menopauze ili pak uslijed hormonalnih problema (poput poremećaja štitnjače), liječnici ističu kako su takve stvari prolazne te nisu bez pomoći – kod dovođenja hormona u red, vraća se i spolna želja.

Od svih mogućih uzroka, glavni je okidač jedna te ista stvar

Uz preduvjet da je emotivna veze između partnera i supružnika stabilna u smislu da ne nedostaje komunikacije, nježnosti i zajedničkog osjećaja zadovoljstva, kao uzrok smanjenja ženskog libida navode se i oni psihološki uzroci, poput preopterećenosti, stresa, nezadovoljstva vlastitim izgledom i depresijom. No, stvar je u tome što ti psihološki uzroci realno povremeno pogađaju svakog, a neće se pretvoriti u dugoročna razdoblja bez ili s vrlo malo seksa.

Pravi je uzrok smanjenje testosterona, tvrde znanstvenici koji objašnjavaju kako se u tijelu zdrave žene do srednje dobi nalazi čak deset puta više testosterona nego estrogena. Taj muški hormon utječe na raspoloženje, energiju i libido kod žena – baš kao što to čini i u tijelu muškaraca.

Referentna razina testosterona kod žena iznosi od 0,22 – 2,9 nmol/L, a razine ovog hormona u krvi nisu stalne. Ako je hormon viši, veća je želja za seksom i obrnuto. Ključna stvar je to što se proizvodnja testosterona stimulira redovitim seksom, dakle kad jednom žena izgubi volju za seksom (bilo zbog psihičkih, fizičkih razloga ili pak nekog problema u odnosu) lako može ući u začarani krug.

– Ako žena nastavlja samu sebe uvjeravati kako je u redu da se ne seksa s partnerom jer je pod stresom i nema volju za time, sama sebi unaprijed smanjuje želju u budućnosti. Kod one žene koja zna da je pod stresom, ali ima aktivan pristup rješavanju svog problema želje, bit će i većeg truda u smislu razvoja seksualnih maštarija i ostalih stvari koje će naposljetku “upaliti” libido – kaže seksualna terapeutkinja iz Australije, dr. Rosie King.

Tako je zapravo mirenje s nedostakom spolne želje i uzrok smanjenja libida u budućnosti, ističu stručnjaci.

A što je s muškom glavoboljom?

Za razliku od 30 do 50 posto žena s povremenim fazama smanjenja ili gubitka libida, kod muškaraca je taj postotak ipak nešto manji – svodi se na od 10 do 20 posto njih. Također, kod muškaraca će se testoteron proizvoditi neovisno jesu li se seksali ili ne.

Ipak, muškarci imaju znatno veće razine tog hormona u tijelu, pa je kod njih kao glavni uzrok smanjenog libida fizičko smanjenje testosterona koje se lako dokazuje analizom krvi, a podiže zdravijim načinom života, boljom prehranom te raznim suplementima poput cinka.

Gubitak libida odnosi se i na smanjenje želje za pornografskim sadržajima i masturbacijom

Ako kod pojedinca postoji želja za seksom u vidu masturbacije, razvijanja seksualnih maštarija i masturbacije, tada se ipak treba vratiti na traženje problema u samom odnosu s partnerom te manju truda u zajedničkom, a ne samostalnom uživanju u seksualnosti.

