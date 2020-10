JUČER SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA: Kad sam rekla dečku, oblio ga znoj – A ONDA URADIO OVO!

Saznam ja da sam trudna i ‘jedem’ se kako da mu kažem, mladi smo, isplanirao je vjerovatno svoju budućnost, školuje se, da li mu baš sada ‘treba’ dijete…

Nisam mogla noćas da spavam. Riješim ozbiljno da popričam s njim i kažem mu da razmisli dobro šta će da mi kaže i da ću razumjeti baš svaku reakciju, očekujem i najgore ako treba. I kažem mu da sam trudna, a on —->>>

…. kažem mu da razmisli dobro šta će da mi kaže i da ću razumjeti baš svaku reakciju, očekujem i najgore ako treba. I kažem mu da sam trudna, a on zinuo i napravi blago-teleću facu, pa razvuče osmijeh od uha do uha koji nikad do tad nisam vidjela na njegov licu.

Krene da me grli i ljubi da se krsti i zahvaljuje Bogu i da se dere: ‘POSTAĆU ĆALE, JE*OTEEE! ‘ Volim ga još više. Planiramo vjenčanje uskoro,piše Ispovjesti.

