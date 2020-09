Veliki horoskop za oktobar: Dramatično od samog starta mjeseca

Krećemo vrlo dramatično kroz oktobar – odmah prvog dana, to jest prve noći imamo pun Mjesec u znaku Ovna – gde je pun Mjesec tu je kulminacija, a gde je Ovan tu je akcija, inicijativa, ali i nervoze i srdžbe koliko ti duša hoće. Pošto Mjesec ide ka Marsu a i ka kvadratnom aspektu sa Jupiterom, retrogradnim Plutonom i Saturnom – tenzija se lako diže, a poslije se možemo pokajati zbog izrečenih riječi i postupaka.

Već 2. oktobra Venera prelazi u znak Djevice. Pozicija planete ljubavi, novca i uživanja i nije sjajna u ovom znaku – suština je – truda mnogo a sitni rezultati. Dobra je za uslužne djelatnosti i trgovinu, govori o potrebi da se više obrati pažnja na zdravlje i životne navike. U ljubavi će donijeti potrebu za razumom iznad osjećanja, može donijeti pretjerani kriticizam u partnerskim odnosima, ali sa druge strane – mnoge će emotivne veze postaviti na zdrave osnove.

Na 4. oktobar Pluton kreće direktnim hodom, kao posljednja planeta iz znaka Jarca nakon Jupitera polovinom septembra i Saturna krajem istog mjeseca. Snaga i moć polako počinju da nam se vraćaju.

Potom 14. Merkur kreće retrogradno u znaku Škorpije. Opet? Pa opet, ali ako je za utjehu – ovo je njegovo posljednje retrogradno kretanje u 2020-oj.

Onda 16. imamo mlad Mjesec u znaku Vage. Loša postavka Sunca i mladog Mjeseca prema Marsu i Saturnu govori o komplikovanim i teškim počecima, odnosima, saradnjama, dogovorima. Jaka napetost u svim segmentima.

Zatim 22. Sunce prelazi u znak Škorpije i počinje vladavina ovog znaka.

Onda 28. se Merkur u retrogradnom hodu vraća u znak Vage a istog dana i Venera prelazi u ovaj znak. Odnosi i dogovori svake vrste ponovo dolaze u prvi plan.

Naposljetku 31. nas opet čeka pun Mjesec, ovog puta u znaku Bika.

Kratak rezime – oktobar ni malo nije lagan mjesec. Mars u svom retrogradnom hodu će tokom cijelog perioda praviti kvadratne aspekte sa Jupiterom, Plutonom i Saturnom. Jeste da će taj uticaj biti blaži u drugom delu mjeseca, ali ne treba ga isključivati i smatrati da je prošao. On generalno gledano, označava tešku borbu kroz ograničenja i blokade, koja može da se odrazi i na fizičkom i spoljnjem nivou, ali i na mentalnom, unutrašnjem. Dalje, tokom cijelog oktobra Merkur je što u direktnom hodu, što u stanici, što u svom retrogradnom kretanju – u opoziciji sa retrogradnim Uranom. Ovo su otrovne riječi, rasprave, sukobi, mentalna „pucanja“, problemi u saobraćaju, komunikaciji, sa mlađim članovima porodice. Dalje, ovo su problemi sa tehnikom i u dogovorima. Dva puna Mjeseca – jedan u znaku Ovna i drugi u znaku Bika takođe govore o kulminaciji na mnogo nivoa koja je prisutna tokom ovog perioda.

Koračajte oprezno i sa strpljenjem kroz oktobar – koliko god htjeli da požurimo, sada nam ta žurba na žalost ne donosi ništa. Mudrost, strpljenje i djelovanje u pravom trenutku – mnogo.

OVAN

Ljubav

Kao što je odnos sa emotivnim partnerom na preispitivanju već neko vrijeme, tako u prvi plan izbija i vaš ljubavni status. Saturn koji je krenuo direktno baš u polju statusa ima zadatak da « očisti » sve ono što je dotrajalo i da pokrene promjene na koje se dugo čekalo. Tako će u oktobru biti mnogo presjeka i odvajanja u partnerskim vezama, ali će isto tako biti i puno parova koji će se konačno odlučiti na početak zajedničkog života ili na ulazak u brak. U svakom slučaju ovo je dosta nervozan mjesec za parove a sukobi se mogu vrteti oko pitanja iz prošlosti, oko vjernosti i kod onih u brakovima – oko novca i troškova. Slobodni Ovnovi – često će Amorove strijelice koje ispaljujete omašiti metu, pa u oktobru neće biti lako da se značajnije ostvarite na ljubavnom planu. Postoji osoba koja je jako zainteresovana za vas, ali je vi ne primjećujete ili ne doživljavate kao potencijalnog partnera.

Posao

Poslovni segment, ali i nadređene osobe izazivaće vam glavobolju tokom većeg dela mjeseca. Mnogo situacija koje su vam važne nećete moći da kontrolišete, a prilagođavanje vam baš i neće ići od ruke. Druga dekada mjeseca je prilično stresna po vas i pokušajte da u njoj ne donosite brzinske i impulsivne odluke. Na žalost, kod nekih će doći do presjeka i prestanka rada – to je nešto što već izvjesno vrijeme naslućujete, ali to ne znači da će vam zbog toga biti lakše. Finansije dosta komplikovano i naporno.

Zdravlje

Osjetljivost zuba, grla, sinusa. Moguće češće meteoropatske reakcije, glavobolje. Manjak energije – potrebno vam je više odmora i kvalitetnija i redovnija ishrana.

BIK

Ljubav

Iako se vjerovatno po mnogim pitanjima tokom oktobra nećete složiti sa partnerom ili će vam trebati više pokušaja da ih rješite – ipak možete napraviti neke konkretnije i prave poteze i odluke bitne za vašu vezu. Faktor nervoze i iznenađenja će svakako biti prisutan i oboje ćete morati da pronađete način da se prilagodite jedno drugom. Također, povremeni problemi u komunikaciji jer će ponovo na dnevni red izaći pitanja za koja ste mislili da ste ih rješili. Sve ovo može štetiti samo onim emotivnim partnerstvima koja su i inače na klimavim nogama, one veze koje su iole stabilne proći će kroz oktobar neoštećene. Slobodni Bikovi – Iako će Venera koja vlada vašim znakom prolaziti kroz polje ljubavi, uživanja i zabave – to ipak ne znači da ćete tokom oktobra lako pronaći pravog partnera za sebe. Impulsivnost i strast mogu vas uvesti i u nestabilne, kratkotrajne priče. Također, neki od vas će se suočavati sa ljubavnom prošlošću.

Posao

Ulazite u oktobar kroz dosta komplikovane aspekte koji govore o problematičnoj i teškoj atmosferi i situaciji na poslu. Tenzija se može nastaviti i tokom ostatka mjeseca – i vi ćete provocirati druge, i oni preko puta vas će umjeti da vas « ubodu » i izazovu rasprave i negativnu energiju. Morate pokušati da budete prilagodljiviji da se sve ovo ne bi odrazilo na stabilnost vaših pozicija. Odnos sa nadređenima će vrlo često biti na ivici sukoba. Nešto mirnija situacija u drugom dijelu oktobra. Novac – traljavo.

Zdravlje

Vaš najveći neprijatelj tokom oktobra je stres koji vam može donositi probleme sa spavanjem, ali i sa stomačnim dijelom.

BLIZANCI

Ljubav

Još od kraja septembra krenuli su negativni momenti između partnera i vas. Iako ste neke situacije rešili, ipak će se tokom oktobra pokazati da je to rešavanje bilo površno, ili da ste praktično – samo problem gurnuli pod tepih. To ne znači da ih sada ne možete uspješno privesti kraju, ali će vam svakako trebati više vremena i živaca za to. Generalno gledano, komunikacija i odnos sa partnerom će imati velike oscilacije I zaista je neophodno da pronađete zajednički jezik po mnogim pitanjima. Sa nešto više truda – to jeste sada moguće, jer vam interesi ipak jesu isti, bez obzira na to što vam se metodi i način komunikacije razlikuju. Slobodni Blizanci – nemate neke bajne predispozicije za stabilnu i trajniju emotivnu priču. Flertovati možete, imati avanturice da, imati mnogo površnih kontakata da. Ipak, ono pravo, ta neka velika i jaka emocija moraće da ostane za drugi period….

Posao

Pa, zaista je zahtjevan poslovni period pred vama. Kod mnogih će biti prisutna i neprijatna iznenađenja i promjene u svakodnevnom funkcionisanju koje vam donose nervozu, a koje i utiču na vaš odnos sa kolegama. Period koji može iznjedriti mnogo grešaka i propusta, i u kojem ćete vjerovatno morati da se više posvetite zaostaloj poslovnoj problematici, naročito papirologiji. Oktobar će obilježiti i dosta žurbe, mnogo obaveza i kratki rokovi za njihovo ispunjenje. Finansije – nisu loše, ali su troškovi pojačani.

Zdravlje

Imunitet vam nije najsnažniji tokom oktobra, a možete imati probleme i sa pritiskom, upalama i infekcijama. Dame Blizanci bi mogle da prošetaju do ginekologa.

RAK

Ljubav

Saturn je pred kraj septembra krenuo direktnim hodom u vašem polju ozbiljnih emotivnih partnerstava i braka i tokom oktobra kreće ubrzanje – kod nekih ubrzano kretanje ka konačnom odvajanju, kod drugih – ubrzano sređivanje i stabilizacija odnosa. Ono što moram da primijetim jeste da čak i ove druge Rakove čeka dosta komplikovan i nestabilan put do rešavanja problema. Tenzija sa voljenom osobom će postojati, postojaće i mogućnosti za rasprave po mnogim pitanjima, a kod nekih ta pitanja mogu biti vezana i za vjernost i iskrenost – najprije kod vas. Dva puna Mjeseca tokom oktobra (Mjesec inače vlada vašim znakom) govore u suštini koliko je emotivno zahtjevan ovaj period za vas. Slobodni Rakovi – očekuje vas zaista dosta jakih dešavanja na polju ljubavi, ali teško je da tokom ovog mjeseca možete pronaći stabilnost. Bićete poneseni emocijama i strašću, ali trenutno postoje prepreke za harmoniju.

Posao

Poslovni segment je mjesto velikih promjena tokom oktobra. Ništa od ovih promjena neće ići niti lako niti jednostavno po vas, ali je sigurno da ćete prave rezultate svog truda i napora vidjeti do kraja ove godine. Imaćete problem u komunikaciji sa saradnicima ili ako ste privatnik – pojačane probleme sa klijentima. Nažalost, kod nekih Rakova postoji ozbiljna šansa za presjeke u poslovnom segmentu – vi učinite ono što je do vas da do toga ne dođe. Odnos sa nadređenima je napet tokom druge dekade oktobra.

Zdravlje

Damama su mogući ginekološki problemi. Generalno gledano – teškoće sa urinarnim traktom i problemi sa kičmom, zglobovima.

LAV

Ljubav

Sunce koje vlada vašim znakom je veći dio oktobra u znaku Vage, gdje je slabo a dispozitor će mu biti Venera u Djevici, također slaba. Prijevod, molim? Pa, komunikacija sa partnerom baš i nije nešto čime ćete moći da se pohvalite tokom oktobra. Dalje, razmimoilaziće vam se načini na koje gledate odnos i bitna pitanja vezana za njega. Od ulaska u drugu dekadu oktobra problem se može pojačavati, pogotovo što ćete vi biti skloni prikrivanju nekih situacija, prevelikom kriticizmu ili pokušajima manipulacije voljene osobe. U bračnim odnosima kamen spoticanja će predstavljati sve što je vezano za finansije, ali i za mlađe članove porodice. Slobodni Lavovi – čini mi se da vi u ovom trenutku baš i ne znate šta hoćete kada je ljubav u pitanju. Svakako vam stoje vrlo zanimljiva poznanstva i dešavanja, ali je pitanje u kom će to pravcu otići i kojim tempom će se odvijati na dalje.

Posao

Neke pomake, najprije na finansijskom planu ćete uspjeti da napravite tokom ovog mjeseca. Ovaj segment morate srediti što prije. Što se komunikacije sa poslovnim okruženjem tiče, ono neće biti sjajno – ne morate se voljeti sa kolegama, ali bi bilo fino da ih poštujete. Sa nadređenima je potrebno da tokom druge dekade oktobra imate što korektnije odnose. U dogovorima ćete uspjeti da ostvarite samo jedan, manji dio od onoga što ste očekivali, ali ne znači da se kroz vrijeme ovo neće poboljšati.

Zdravlje

Obratite pažnju na ishranu, na odmor i opuštanje. Niste u nekoj naročitoj snazi i energiji, pokušajte da kroz lagane fizičke vježbe i šetnje osnažite svoje tijelo i duh.

DJEVICA

Ljubav

Polje komunikacije će biti mjesto vaše snage, ali ujedno i mjesto najvećih slabosti kada je odnos sa partnerom u pitanju. Prva polovina mjeseca može donijeti komplikovane situacije koje mogu proisteći iz vaše nervoze i sumnjičavosti i koje ćete u ostatku perioda rješavati, nadam se uspješno. Vi lično kao da nećete davati sebi prostora za stabilnost – konstantno ćete preispitivati sve, postavljati pitanja i partneru i sebi, možda čak i kopati po nekim starim ranama koje su već krenule da zarastaju. Promjene vaših raspoloženja će biti evidentna i zbog toga je dobro što je partner ipak dosta stabilniji od vas i umjeće na pravi način da izađe na kraj sa vama. Slobodne Djevice – nećete moći da odolite da ne pokrenete neku situaciju iz prošlosti. No, do kraja oktobra ćete se tu suočiti sa vrlo sličnim situacijama kroz koje ste već prošli i biti spremni da stavite konačnu tačku. Imate mogućnosti za nove priče – idite na tu stranu.

Posao

Oktobar vam donosi velike poslovne aktivnosti, od kojih će se neke pokazati zaista kao pravi, uspješan put za vas. Ne mogu da kažem da ćete u ovom periodu proći bez stresa, on će biti prisutan u vašem životu maltene na dnevnoj bazi, ali ćete mnogo toga uspjeti da obavite, a ujedno i da napravite « čistku » u svojim poslovnim kontaktima. Zbog velike užurbanosti i problema sa organizacijom posla postoji prostor za greške sa vaše strane, pa se trudite da budete maksimalno posvećeni svojim obavezama.

Zdravlje

Problemi sa ishranom, stomakom. Mogućnosti za povrede, a potreban je i veći oprez u saobraćaju. Dame Djevice neka obave redovnu kontrolu kod ginekologa.

VAGA

Ljubav

Period nestabilnosti se nastavlja u vašim partnerstvima. Vaša očekivanja su početkom mjeseca velika, ali kako vrijeme bude odmicalo, moraćete da prihvatite da od vaših maštarija i želja vrlo vjerovatno nema ništa. Koliko god se to vama ne dopadalo – jedini iole stabilan put kroz vaše emotivne relacije sada vodi kroz racionalnost, praktičnost i zadovoljavanje mrvicama. Da li ćete biti zadovoljni ovim – ma nikako. Ali ako želite da prođete koliko toliko stabilno kroz oktobar, moraćete da promijenite i svoja očekivanja i svoj pristup partneru. Druga strana je pod ogromnim opterećenjem i zbog toga jako nervozna, pokušajte da je razumijete i podržite. Postoji veliki potencijal da se neke veze i brakovi u ovom periodu prekinu. Slobodne Vage – veći dio mjeseca vam donosi samo flertiće, eventualno avanturu ili tajnu ljubav. Tek pred kraj mjeseca vi počinjete zaista da se dižete, dobijate na snazi i na samopouzdanju.

Posao

Koliko god da ste svjesni svojih potencijala i mogućnosti – jasno vam je da sada ne možete da dobijete i prave rezultate i prava priznanja za njih. Ostaje vam samo da naporno i vrijedno radite i da čekate da to kroz vrijeme bude prepoznato i nagrađeno. Nervoza je prisutna u partnerskim i saradničkim odnosima i tu ćete morati da pokažete prilagodljivost, koliko god vam se ona ne dopadala trenutno. Polje finansija je sa jakim oscilacijama tokom oktobra – stoji povećanje priliva ali i veliki troškovi i brz odliv novca.

Zdravlje

Ishrana, stomak, urogenitalna regija. Potrebno je da se više odmarate i relaksirate kroz šetnje i kroz fizičku aktivnost.

ŠKORPIJA

Ljubav

Pa, možemo reći da u oktobru imate I podsticajne I problematične aspekte vezano za partnerstva u kojima ste. S jedne strane – evidentno je da postoji povezanost i da je emocija prisutna. Sa druge – itekako je tu I nesigurnost, sumnja, opterećenost nekim pitanjima i manjak vremena za voljenu osobu. Najviše je verovatno da ćete vas dvoje tokom oktobra imati mnogo momenata za pamćenje – s tim što će neki od njih biti ekstra dobri, a drugi…..pa ti drugi će donositi tenziju i rasprave. Bilo bi zaista dobro ako biste češće nego inače uspevali da zajedno “pobegnete” od svega – od pritisaka obaveza i svakodnevice – ili na kraći put, ili makar u šetnje u prirodu u kojima će vam biti dovoljno da ćutite i budete opušteni jedno pored drugog. Slobodne Škorpije – vaš ljubavni život je u oktobru u “kreni-stani” varijanti. Prilika ima, ali opuštenosti I mira u vašoj glavi I srcu nema.

Posao

Merkur je u vašem znaku i svakako ćete imati i kefalo i inicijativu u poslu. E sad, to što je taj Merkur u fazonu kreni naprijed – hajd sad unazad i što je sve vreme u opoziciji sa retro Uranom….pa šta da se radi. Tako ćete vi malo da radite baš kako treba, malo da griješite, malo više da se nervozite, eventualno da se svađate (dobro to baš nije eventualno, već je stopostotno sigurno…), ali ćete uspeti da tokom oktobra poprilično dobro plivate i otvorite sebi solidne poslovne rezultate. Umorićete se žestoko, ali dobro…

Zdravlje

Svašta će da vas žulja i boli, ali ono što je najizrazitije jeste manjak energije i sklonost povredama. Sve ostalo je sitno, ali tog sitnog će biti podosta.

STRIJELAC

Ljubav

Vaš vladar već uveliko ide direktnim hodom, vaše raspoloženje postaje bolje i polako vam se vraćaju pa makar naznakice onog vašeg optimizma i entuzijazma. Jeste, pritisnuti ste poslom i problemima ali gurate nekako. A partner? Taman vi unaprijed, kad partner unazad. I to kroz znak Škorpije, vama iza leđa. Malo da rovari, da nadgleda svaki vaš pokret i potez, da mjeri svaku riječ koju izgovorite I da samo čeka priliku da vam prebaci nešto. Da izvlači na dnevni red iz ko zna kog budžaka pitanja I razgovore koje ste mislili da ste odavno riješilii i zatvorili. Da li to znači da ćete tokom celog oktobra biti pritisnuti od strane voljene osobe? Ma ne, imaćete vi podosta dobrih zajedničkih momenata, samo će vam drago biće vrlo često ići na živce. Slobodni – Mars unazad u polju ljubavi, Merkur unazad kao vladar partnerstava – ako vas ne potkači neka prošlost ništa niste uradili. Ili neka tajna priča…..

Posao

Evo odličnog mjeseca da pokažete svu svoju racionalnost i praktičnost! Čekaj, otkud Strijelčevima ta racionalnost i praktičnost – pitate se vi znajući da su to dame i gospoda koja sve rade na veliko i vatreno? Vjerovali ili ne, Strijelčevi su se u prethodnih godinu dana vrlo opametili I shvatili da neke stvari moraju da rade na drugačiji način….i to sada počinje da im se vraća, naravno – u pozitivnom smislu. Zato vama u ovom mjesecu ide poboljšanje finansija i makar jednim dijelom naplata truda koji ste ulagali.

Zdravlje

Niste loši u ovom mjesecu, ali morate više voditi računa o ishrani i truditi se da se više odmarate. Mogući su povremeni problemi sa spavanjem.

JARAC

Ljubav

Samo od vas zavisi u kom će se pravcu, na koji način I koliko uspešno odvijati stanje u vašim emotivnim relacijama. Vi tačno vidite šta je ono što ne valja i na čemu treba raditi, samo je pitanje da li ste spremni da se uhvatite u koštac sa problemom I sredite to. Da li imate dovoljno snage? Imate. Da li imate dovoljno strpljenja? Paaaaa…..i imate i nemate. Da li će borba biti naporna? Definitivno hoće. Mjesec može krenuti dosta problematično, ali se može završiti vrlo uspješno. Sad vi vidite šta ćete I kako ćete. Naravno, postoje i oni Jarčevi koji su umorni od svega što se dešavalo u proteklom periodu I koji će sada podvući crtu. Slobodni Jarčevi – nemate nikakvog razloga za čekanje i razmišljanje. Osoba koja se debelo trudi oko vas može biti neko ko vam donosi emotivnu stabilnost i mir. Pokušajte, otvorite se I zakoračite u novu priču.

Posao

Nije loš poslovni mjesec pred vama. To nikako ne znači da će biti lagan i opušten, ali znači da ste vi neuporedivo stabilniji nego u proteklom periodu, da povlačite dobre poteze, otvarate dobre poslovne priče i da sve ovo možete dosta solidno naplatiti. Imaćete u prvom delu mjeseca i neke ponovljene šanse – kontaktiraće vas osobe sa kojima ste već nešto pokušali da pokrenete, pa je to zakočeno. Sada imate priliku da nastavite na pravi način. Finansijski segment neće biti božanstven, ali će biti dobar.

Zdravlje

Upale, infekcije, urogenitalni problemi. Takođe, najpre kod starijih Jarčeva – sve ono što je vezano za kosti, mišiće, zglobove.

VODOLIJA

Ljubav

Većim delom mjeseca partner i vi baš I nećete imati najbolju komunikaciju i slaganje. Ne mora da znači da ćete se raspravljati (mada, I takve situacije povremeno mogu da dođu na dnevni red), prije to liči na neko zvanično, stegnuto ponašanje. Kao fora poštujete se, a u stvari ste prilično ledeni jedno prema drugom. Voljena osoba u ovom trenutku ne umije da se postavi na pravi način prema vama, a vi ste previše kruti i zahtjevni, sve shvatate lično i kao neku formu udarca na sebe i zato dolazi do ovakvih situacija. Sve se ovo može držati pod kontrolom I ispraviti – ali je potrebno da oboje pokažete nešto više volje i truda….da stavite emociju, ne sujetu na prvo mjesto. Slobodne Vodolije – vi uopšte nećete znati da li ste u vezi ili ne, da li ste započeli nešto što vredi ili nešto što nikakvog smisla ni reda nema. Vraćaće vam se bivši, dolaziće novi, sve u svemu – biće opšta zbrka. Reda I sigurnosti nema.

Posao

Naradićete se, nećete znati gde vam je glava. I ne, nemojte da kažete « ma gde ćeš više od ovoga do sada ? » – uvek može više kada ste vi I ovaj period u pitanju. Dakle, oktobar vam donosi puno posla, puno stresa, puno haotičnih momenata, puno tenzičnih trenutaka sa saradnicima i šefovima, puno grešaka i propusta, puno dešavanja i brzine na dnevnoj bazi. Doduše, oktobar vam donosi i novac….e njega neće biti baš puno, ali će ga biti. Ne svađajte se ni sa kim, tako samo gubite energiju. Radite i zaradite.

Zdravlje

Problemi sa zubima, grlom, sinusima, glavoboljama, meteoropatske reakcije. Povremeno teškoće sa spavanjem. Stres je i dalje u velikoj mjeri prisutan kod vas.

RIBE

Ljubav

Ili ćete da se svađate sa partnerom češće nego inače ili ćete povremeno da šokirate jedno drugo. Doduše, ta “šokiranja” ne moraju automatski biti loša ali poznajući vas – pozitivnog će svakako biti u manjoj mjeri od negativnog. Problem je u tome što će komunikacija sa voljenom osobom često biti puna nerazumjevanja i tenzije. Vas dvoje kao par ni malo niste loši, šta više – čvrsto se držite jedno za drugo i korjen vam je jak i dubok – ali kao da vam ni vaša ponašanja ni situacije oko vas ne dozvoljavaju da sada mirno živite I volite se. Ja bih vam savjetovala da odmerite prije nego što kažete, da ne zaključujete na prečac i da makar do sto izbrojite prije nego što odreagujete…..da li ćete poslušati ili ne, na vama je. Slobodne Ribe – više ljubavnih mogućnosti vam stoji tokom oktobra. Biće tu I nekih prošlih priča i ljudi, ali biće I noviteta koji bi itekako mogli da budu zanimljivi I da vam donesu emotivni mir,prenosi Oslobodjenje

Posao

Prilično dobar poslovni mjesec za vas. Ne mogu da kažem da će biti lagan, ali krajnji rezultati vaših napora itekako mogu biti pozitivni. Doduše, imaćete tenziju i pritiske od strane saradnika I kolega, imaćete premalo vremena da završite sve obaveze koje su vam natovarene, bukvalno ćete protrčavati kroz radni dan – ali sve to, iako prilično zahtjevno – donijeće vam i poboljšanje postojećeg stanja na radnom mjestu, a nekima čak i mogućnost da naprave značajniji korak naprijed. Finansije i dalje sa puno oscilacija.

Zdravlje

Nervoza je problem, ishrana je problem, premalo odmora je problem. Morate više pažnje posvetiti očuvanju svog zdravlja.

