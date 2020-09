NA TO UTIČU SITNICE KOJIH NEKAD NISMO NI SVJESNI: 4 razloga zbog kojih ćete manje biti privlačni

Često kritikovanje

Poznato je ono “ko se zadirkuje, taj se voli”, ali i to važi do određene granice. Kada neko neprestano zadirkuje osobu kraj sebe, to može prerasti u vređanje i zvučati nepristojno. Ne sme se preterivati sa šalama, jer će možda osobi kraj vas biti dosta neumesnih komentara.

Bez smisla za humor

Ne znači da treba da budete najduhovitija osoba na svetu, ali kada uopšte nemate smisla za humor, to je izrazito neprivlačno. To su pokazali i rezultati istraživanja iz 2009. godine. Nema ništa lepše nego smejati se zajedno i nema ništa privlačnije od osmeha.

Neprikladan govor tela

Govor tela o nama otkriva mnogo toga, ali i to da li nam je sagovornik simpatičan. Ukoliko su nam gornji deo tela i noge nagnute ka sagovorniku, to znači da nam se dopada, ali može i nas učiniti dopadljivijim toj drugoj osobi. Međutim, zatvoreno držanje deluje manje privlačno.

Pričanje bez razmišljanja

Ukoliko stalno nešto govorite bez razmišljanja i nepromišljeno, to deluje manje privlačno na društvo i okolinu. Kada neko nije empatičan i govori stvari bez razmišljanja da li će povrediti tuđa osećanja, to može ostaviti veoma loš utisak. Dakle, ispeci pa reci,pišue,piše Glossy

