Astro prognoza za Oktobar astrologa Pavela Globe – Povoljan period za Ovnove, Rakove i Lavove

Ovan: Postoji nekoliko dobrih razloga zbog kojih biste trebali započeti ovaj mjesec sa jesenjim čišćenjem. To će pozitivno da utiče na energiju vašeg doma, pomoći će vam u borbi protiv strahova, kompleksa i negativnih misli. U drugoj polovini mjeseca ćete lakše komunicirati sa ljudima jer zvijezde i planete zauzimaju pozitivan položaj za vas. Oni koji su slobodi bi se trebali u drugoj polovini mjeseca posvetiti pronalaženju srodne duše, zabavi i aktivnostima na otvorenom. Trudite se da budete šro više među ljudima jer vam samoće neće donijeti ništa dobro.

Bik: Ne trebete nikome govoriti o svojim planovima ako želite da uspijete. To može da dovede do iznenadne promjene planova i do razočarenja. Poslednjih dana u mjesecu se čuvajte nemara na poslu i u saobraćaju. Ako planirate neko putovanje, bilo poslovno ili privatno, neka ono bude izmeđi 10. i 25. 10. jer vam je to najpovoljniji period za putovanja.

Blizanci: Vjerujte u uspijeh i uspjeh će da vam se desi. Razmišljanje o prošlosti će samo da pokvari vašu sreću zato se fokusirajte na trenutne poslove i zadatke. Zvijezde vam obećavaju mnogo zanimljivih događaja i pomoći će vam da pogledate malo u budućnost. U prvoj polovini mjeseca bi se mogli pojaviti neki problemi na poslu, ali ostanite ustrajni i strpljivi. Nemojte da se okrenete varanju radi postizanju vlastite koristi jer cilj ne opravdava uvijek sredstva.

Rak: Osobe rođene u ovom znaku su veoma lukave i tu svoju osobinu će moći dobro da iskoriste u ovom mjesecu. Samo ne treba da pretjerujete sa lukavstvom. Oni Rakovi koji su slobodni će imati sreće u ljubavi. Zvijeste će vam biti naklonjene i pomoće vam da uživate u romansi i ljubavi. Nemojte da zaboravite na svoju porodicu i prijatelje. Pomozite im što je više moguće i pružite im podršku.

Lav: Zvijezde će biti posebno naklonjene osobama rođenim u znaku Lava i daće im posebnu harizmu i šarm. To će sjajno da utiče na uspjeh u svim područjima u životu. Lavovi koji su sami bi mogli lako započeti novu vezu, uživati u romansi i pronaći srodnu dušu. Oni koji su u vezi bi mogli da obnove i uspostave jaču vezu sa svojom voljenom osobom. Mogli biste imati problema sa raspoloženjem ali bi vaša finansijska situacija mogla da se poboljša.

Djevica: Djevice bi trebale da pripaze na svoju finansijsku situaciju i da malo bolje pripaze na novac. U ljubav ćete biti smireni i odmjereni. Ne očekuju se drastične promjene, naročito ne one negativne. Oni koji su u vezi će imati sreće, ali oni koji su samo bi mogli imati poteškoća oko započinjanja nove veze. Pokušajte da budete strpljivi.

Vaga: U prvoj polovini ovog mjeseca vas očekuju ugodna iznenađenja. Mogli biste primiti neka sredstva, sklopiti neka korisna poznanstva ili riješiti neke složene probleme. Pokušajte da se riješite svega nepotrebnog, očistite svoju dušu i svoj dom. Pokušajte da pobijedite ljubomoru, ponos i negativnosti. Samo ako uspijete da uspostavite harmoniju samo sa sobom moći ćete sebi da otvorite siguran put do sretne i pozitivne budućnosti.

Škorpija: Trudite se da svakodnevno vježbate kako biste ostali aktivni i puni energije. Izbjegavajte brzoplete odluke u drugoj polovini mjeseca jer one mogu da vam naruše planove i dovedu do nepovjerenja kod drugih. Pokušajte da se prilagodite novim uslovima jer će energija zvijezda u poslednjim danima mjeseca biti savršena za promjenu smijera. Postoji mogućnost da promijenite posao.

Strijelac: Prihvatite ljude onakve kakvi jesu kako biste izbjegli razočarenja. Oktobar bi mogao da bude dobar period za vas kada je ljubav u pitanju, ali sjetite se da nema savršenih ljudi i budite oprezni. Trudite se da uvije napravite kompromis i pokušajte da se prilagodite drugima. Što se tiče finansija neki novi događaji bi mogli da vam otvore oči. Ovo je sjajan period za vas za traženje novog posla.

Jarac: Pokušajte da zaboravite na sve loše situacije koje su vam se desile i ne ne zadržavajte se na negativnim stvarima. Nemojte da dozvolite da se u vama nakupljaju negativne emocije i bjes bez potrebe i trudite se da budete strpljivi. Ovo nije dobar period da budete sebični, pa ako vam neko zatraži pomoć nemojte da ga odbijete,piše Infpult

Vodolija: Zvijezde i planete će vam biti naklonjene i pomoće vam u ostvarivanju vaših ciljeva. Obratite pažnju na svoj izgled i trudite se da izgledate što urednije i reprezentativnije. U drugoj polovini mjeseca posvetite više pažnje svojoj porodici. Ribe: Imaćete osjećaj da vam mjesec počinje loše, ali napravite kratku pauzu kako biste mogli riješiti sve probleme. U drugoj polovini izgradite svoj finansijski potencijal i radite više. Imaćete puno energije, a vježbanje će vam pomoći da se oslobodite bijesa i negativne energije. Pokušajte da se riješite loših navika.

Facebook komentari