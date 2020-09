Srceparajući prizori: Uginulo najmanje 380 nasukanih kitova

Australske vlasti danas su saopćile da je uginulo najmanje 380 kitova nasukanih u južnoj otočnoj državi Tasmaniji, a da su spasilačke ekipe uspjele spasiti najmanje 50 unesrećenih kitova.

Medijska kuća “ABC News“ javlja kako je riječ o velikom jatu kitova koji su zaglavljeni na zapadnoj obali Tasmanije, a da se za život bori još najmanje 30 nasukanih kitova.

Ranije je u izjavi Ministarstva za primarne industrije, parkove, vode i okoliš rečeno da je zračnim snimanjem otkrivena dodatna grupa od više od 200 kitova nasukanih južnije u luci Macquarie.

U saopćenju se navodi da je najvjerovatnije riječ o grupi koja pripada istom jatu koje se nasukalo kod grada Strahana, a da snimci nisu optimistični jer je većina kitova nepomična.

