Horoskopski znaci kojima su negativne strane ličnosti izražene do brutalnosti

Oni su na sve spremni da bi došli do zacrtanog cilja.

Ovnove privlači oružje

Ukoliko se bave kriminalnim radnjama, najvjerovatnije ih drugi plaćaju za to, bilo da su utjerivači dugova, ucjenjivači ili plaćene ubice, piše “Stil“.

Impulsivni Rakovi znaju često prenagliti

Osobe rođene u znaku Lava važe za one koji najčešće nose ili poseduju oružje. Bave se i provalama, a i hakovanjem. Impulsivni su i pored dobro razrađenog plana, najčešće prolaze loše jer brzo sve priznaju.

Blizanci su skloni prevari

Ukoliko se bave kriminalom, najčešće su u pitanju prevare. Blizanci ne prijete uz pomoć pištolja, već lažnim obećanjima.

Nakon što budu uhvaćeni svim silama pokušavaju da se izvuku, te su spremni na sve, pa i na to da otkriju ime pomagača. Ali, čak i tada posežu za lažima kako bi se isčupali.

Bik ne može da odoli novcu

Ovaj horoskopski znak je uglavnom umiješan u poslove koji podrazumijevaju malo rada, a veliku zaradu, poput pranja novca i krađe.

Najčešće posao bavljaju sami i nikome ne govore o tome. Ako ih uhvate na djelu, pokajaće se i dati sve od sebe da im oproste.

Rakovi misle da su neki ljudi zaslužili nasilje

U trenucima psihičke rastrojenosti Rakovi su skloni nasilju, a najčešće je riječ o ubistvima iz strasti ili osvete i otmicama.

Teško kontrolišu svoj temperament, te su u stanju da ubiju svog šefa zbog otkaza. Kada ih uhvate, Rakovi djeluju izgubljeno, ali i dalje smatraju kako njihove žrtve to ‘zaslužuju.’

Djevice sve do tančina isplaniraju

Među pripadnicima zemljanih znakova, Djevice su najmanje sklone kriminalu. Ako se i bave mutnim poslovim, to do detalja ih isplaniraju.

Kao i drugi pripadnici zemljanih znakova, najviše se bave finansijskim prevarama. Zbog toga, Djevice su kao kriminalci izuzetno opasne.

Neće se upuštati u sitne prekršaje. Ako već rizikuju svoju slobodu, to rade iz velike koristi ili zbog slave, piše “Luftika“.

