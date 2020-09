Četiri znaka će biti posebno pogođena tokom predstojećeg burnog perioda!

Mars je planeta akcije, impulsa, bitke i ratnika, planeta inicijative, snage i volje, borbe, direktnosti, rada i delovanja, discipline i nestrpljivosti. Njegova je simbolika rušenje i građenje, strast i želja, energija.

Marsovo dnevno vladarstvo je znak Ovna, noćno znak Škorpije.

U 2020. godini imamo redovan retrogradni ciklus ove planete (otprilike na nešto više od dve godine) koji traje oko dva meseca. Počinje 9. septembra i završava se 13. novembra. Mars kreće retrogradno sa 29. stepena Ovna i vratiće se do 16. stepena istog znaka. Iz svoje senke će izaći početkom januara 2021. godine i time u potpunosti završiti retrogradni ciklus.

Naravno da ova planeta ne ide zaista unazad na nebu, to je samo naša perspektiva gledano sa zemlje. Ali, ovaj efekat “hoda unazad” ispoljava se kroz drugačiju energiju, to jest mi u periodu retrogradnosti Marsa funkcionišemo na drugi način. Priroda Marsa, pogotovo u svom sedištu i znaku Ovna jeste “samo napred, bez stajanja, bez razmišljanja, ako treba i glavom kroz zid!”

Ruše se sve prepreke, količina snage, energije i volje je izuzetna, upornost je neverovatna…

Kada je Mars u retrogradnoj fazi, to vam je kao da vojskovođa koji je do tog trenutka dobijao bitku, mora da se povuče, pobegne. To deluje vrlo frustrirajuće i umesto da se ta energija stiša, ona počinje da ključa iznutra. Svi pozitivni efekti Marsa u Ovnu nestaju i ostaje samo ono negativno – pucanje i bes, ozbiljni konflikti koji brzo eskaliraju, nestrpljivost i impulsivnost koji se pojačavaju na kvadrat. Lako se gubi kontrola nad sobom, racio odlazi u neki drugi plan i ostaje samo impuls i nestrpljivost koja se ne može obuzdati.

Takođe, čini nam se da se ništa ne odvija dovoljno brzo, niti onako kako smo mi to zamislili, pa možemo povlačiti ishitrene i nepromišljene poteze u bilo kojoj životnoj sferi koji ne samo da će se ubrzo pokazati kao pogrešni, već nam mogu doneti i ozbiljne probleme, vratiti nas korak unazad.

I fizička i mentalna napetost je prevelika, pa dolazi do problema sa spavanjem, sa pritiskom, sa upalama raznih vrsta, ali i do povreda, posekotina, opekotina. Ovo je period kada je naša energija na prilično niskom nivou, a okolnosti će nas forsirati. Mi sami ćemo gurati sebe preko svojih limita – tako da ćemo još dodatno trošiti svoju energiju i ostajati kao isceđena krpa.

Na sve ovo, Mars će imati seriju teških aspekata sa Saturnom, Plutonom i Jupiterom, pa će svi negativni efekti retrogradnosti biti dignuti na kub. Sledi nam prilično zahtevna jesen, ali i zima u svim segmentima života i u svim sektorima. Naravno, od vaše lične natalne karte zavisi u kom sektoru ćete vi osetiti efekte retrogradnog Marsa i napetih aspekata koje pravi.

U ovakvim periodima, astrolog može samo da vam savetuje da pokušate kako znate i umete da zadržite svoj mir, da se distancirate od negativnih uticaja, da izbrojite do deset (ili do stopedeset, zavisi od slučaja) pre nego što odreagujete. Da racio stavite u prvi plan, a nestrpljivost i impulsivnost obuzdate. Da se odmarate što više, da čuvate sebe. Da prihvatite da ništa neće ići brzo niti lako. Da koristite svaki trenutak da se opustite ili kroz umerene fizičke aktivnosti poboljšate celokupno stanje svog organizma.Neki od datuma u kojima će se negativni efekti retrogradnog Marsa najviše osetiti!

– Od 11. do 13. septembra

– 19. septembra

– Od 25. septembra do 3. oktobra

– Od 7. do 10. oktobra

– 16. oktobra

– 6. novembra

– 12. novembra

Ukoliko želite da okvirno pogledate u kojem ćete životnom segmentu najviše osetiti efekte retrogradnog Marsa, pročitajte tumačenje za svoj podznak i znak. Kardinalni znaci – Ovan, Rak, Vaga i Jarac u ovom će periodu najkompleksnije osetiti ove efekte.

OVAN

Ne ulazite u sukobe, pogotovo ne u poslovnom i emotivnom segmentu – ovde pobednik trenutno ne možete biti, možete ostati samo na gubitku. Naučite da sačekate svoj trenutak, ne srljajte. Kontrolišite bes i impulsivnost. Ne rasipajte uzaludno snagu, ne pokrećite nove poslovne projekte.

BIK

Psiha je preopterećena, na snazi su strahovi, nedoumice, unutrašnji sukobi, neizvesnost po pitanju odluka koje mogu biti značajne za vaš dalji život. Problemi sa spavanjem. Ukoliko je vaše radno mesto vezano za zatvorene sisteme – bolnice, tajne službe, institute – možete trpeti veliki pritisak.

BLIZANCI

Problemi sa prijateljima, društvenim životom ali i finansijama. Osećate se onemogućeno da ostvarite svoje ciljeve, planovi i želje idu sporije od očekivanog. Afere preko društvenih mreža, ali i “napadi” od strane osoba sa kojima ste u kontaktu preko istih.

RAK

Porodični odnosi su zategnuti do granice pucanja. Teškoće sa jednim od roditelja. Međugeneracijski sukobi. Veliki problemi u poslovnom segmentu, mogući i lošiji odnosi sa nadređenima, pritisak obaveza. Emotivna partnerstva funkcionišu teško, moguća su razdvajanja.

LAV

Shvatate da neke stvari kod sebe morate promeniti, ali to teško i sporo ide. Unutrašnji lomovi koji se mogu odraziti i na vaše zdravlje. Planovi su trenutno neostvarivi i predaleki, nije došao još pravi trenutak za njih. Problemi na fakultetu, u obrazovanju. Promene u životnoj DEVICA

Finansijske teskobe. Problemi sa postojećim kreditima i pozajmicama – takođe, ne preporučuje vam se da se u ovom periodu iole dodatno zadužujete. Ukoliko imate decu – veliki troškovi vezani za njih. Nemogućnost da realizujete svoje planove. Zaljubljivanje u pogrešnu osobu.

VAGA

Problemi u porodičnom domu, na poslu, u emotivnim partnerstvima. Mogući su prekidi. Vrlo lako može da se dogodi da ćete istovremeno na sva tri fronta voditi bitke. Neosnovani napadi na vas od strane osoba koje su samo željne svađe. Pokušajte da sačuvate svoj unutrašnji mir.

ŠKORPIJA

Užasan pritisak poslovnih obaveza na vas. Problemi u komunikaciji na radnom mestu, u okolini i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrlo vodite računa o svom zdravlju, em što je odliv energije neobično velik, em imate mogućnosti za povrede.

STRELAC

Problemi i teškoće sa mlađim članovima porodice, zabrinutost za decu i povećanje troškova vezano za njih. Ne rizikujte i ne igrajte se po pitanjima novca, ostaćete na gubitku. Povratak osoba iz prošlosti gde početni momenat može biti uzbudljiv, a kasnije će vam sve to verovatno presesti.

JARAC

Vaša krutost i nemogućnost da se prilagodite novonastalim okolnostima, može dovesti do sukoba u porodičnom segmentu. Problemi sa članom porodice, jednim od roditelja. Bračne veze mogu biti prilično uzdrmane. Neophodno je da ublažite svoj stav po mnogim pitanjima.

VODOLIJA

U mnogim stvarima srljate, pa možete i da nadrljate. Oprez u saobraćaju, u komunikaciji sa okolinom i najbližom rodbinom jer lako može doći do sukoba. Vi nemojte biti previše agresivni prema drugima jer svojim nastupom možete izazvati više štete nego koristi.

RIBE

Vrlo oprezno treba baratati finansijama. Svaki pogrešan potez može vas prilično skupo koštati. Teškoće u zarađivanju, kašnjenja isplata. Problemi sa prijateljima. Možete doći u nemilost onih na koje najviše računate i od kojih očekujete podršku. Društveni život će se prilično utišati,piše Stil

