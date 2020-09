Ovo su TRI nepisana pravila o sek*u koja morate znati

Kada je u pitanju se*s, postoje neke činjenice ili pravila o kojima se ne priča, a svi ih znaju, odnosno svi su ih svjesni. Neke od njih donosimo u nastavku

Predigra je važna – naravno da je nekad i brzinski seks super opcija i nemate uvijek vremena za provesti sate u krevetu, ali kad imate onda neka predigra bude obavezna. Između ostalog, i istraživanje časopisa “Journal of Sex Research” otkrilo je da žene prvo žele predigru u trajanju od 11 do 13 minuta, a onda i 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. To bi značilo da ukupno seks s predigrom mora trajati barem 25 do 30 minuta kako bi užitak bio potpun.

Prvi seks s partnerom nikad nije najbolji – prvi put ste goli jedno pred drugim, nemate pojma kakav je tko u krevetu. Hoće li biti dobar? Hoću li ja njemu biti dobra? Milijun pitanja proletit će vam kroz glavu, ali sve što trebate je opustiti se i prepustiti. Na sve gledajte kao na priliku da se još bolje upoznate, a s vremenom ćete doći do savršenstva.

Seks je smiješan – ispuštate čudne zvukove, radite urnebesne grimase, a razne poze također sa sobom donose određenu dozu veselja. Kada je nešto smiješno, nasmijete se. Nemojte dopustiti da vam takve situacije budu neugdne jer one to nisu. One su normalne i događaju se svima, prenosi Metro-portal.

