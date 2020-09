Dnevni horoskop za 4. septembar

Ovan

Danas ste vrlo komunikativni i otvoreni za sve vidove saradnje. Pokušajte da češće probudite ovu komunikativnost, ljudi vole otvorene osobe i to će vam doneti samo dobre stvari. Moguća prilika za uživanje sa voljenom osobom na nekom neuobičajenom mestu.

Bik

Papirologija usporava vaš napredak ali neke procedure morate ispoštovati. Ukoliko napravite i najmanju grešku možete se vratiti na sami početak, zato budite strpljivi. Pročitajte neku zanimljivu knjigu ili odgledajte dobar lm, dugo to niste učinili a prijaće vašoj psihi.

Blizanci

Rok za završetak posla vam ističe i hvata vas panika zbog toga. Udahnite duboko i budite smireni, imate vremena za sve. Preuzmite odgovornost za vaše greške, budite zreli. Iako uživate u slobodnom vremenu, iskoristite to vreme za aktivnosti koje vi baš i ne volite, ali vaš partner uživa u njima.

Rak

Kolege se oslanjaju na vašu zrelost ali nemojte dopustiti da radite neke stvari umesto njih. Komunikacija čini čuda, samo budite iskreni i pošaljite poruku na pravi način. Danas su vam živci malo slabiji, ne dozvolite partneru da to iskoristi u svoju korist.Lav

Neke ljude jednostavno ne možete ubediti da misle drugačije, zato danas nemojte gubiti vreme na to. Imajte strpljenja u svojim planovima inače sve može pasti u vodu vrlo brzo. Raspoloženi ljudi oko vas je ono što vam je potrebno danas. Pozitivna energija rađa pozitivnu energiju.

Devica

Neke stvari su drugačije na poslu nego što izgledaju. Ne verujte svakome ko vas tapše po leđima, verujte onima koji umeju da vam upute kritiku s vremena na vreme.

Vaga

Ne možete ostvariti poslovni cilj bez jasno denisane strategije. Rizik je takođe nešto što ne možete predvideti, ali možete očekivati da ugrozi vaše planove. U sjajnoj ste formi danas, uradite sve da tako ostane i narednih dana. Ne obraćajte pažnju na zajedljive komentare.

Škorpija

Nove poslovne prilike vas mogu zadesiti i gde se najmanje nadate, na ulici, u prodavnici, u kaću. To su neki znaci kome morate pridati značaj. Partner traži promene i možda je u pravu. Uključite se u zajedničko rešavanje problema kako bi se ponovo zbližili i kako bi učinili pravu stvar.

Strelac

Duhoviti ste i na taj ostavljate dobar utisak na poslovne saradnike. Družite se sa kolegama i van posla, to je dobro za poboljšanje produktivnosti i efektivnosti na poslu. Iznenadite danas voljenu osobu nekim malim poklonom, ovaj gest će učiniti da se oseća voljenom.

Jarac

Probudite umetnika u sebi, iskoristite lepo i korisno kako bi organizaciju posla podigli na neki viši nivo. Nemojte sakrivati emocije, emotivnost je odlika velikih ljudi. Prijaće vam malo rekreacije danas, vi odlučite da li će to biti u prepodnevnim ili popodnevnim časovima,piše Stil

Vodolija

Na poslu želite da ostvarite rezultate i da svi budu zadovoljni, to ostavlja odličan utisak na vaše kolege i oni će to umeti da cene. U ljubavi vam nedostaje onog žara i emocija kao nekad. Osetite se ponovo mladi i osvajajte osobu do koje vam je stalo, malo po malo.

Ribe

Danas imate uticaj na kolege više nego inače. Iskoristite to u svoju korist, ali nemojte biti pohlepni. To će vam se vratiti. Bolje izgledate kada ste dobro raspoloženi, to ljudi oko vas primećuju i nemojte se čuditi ako danas budete obasuti komplimentima.

