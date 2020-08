Sjećate se nje? Oduševila nas je prije 6 godina u pinkovim zvezdicama: Porasla je, a od ljepote zastaje dah!

Kada se 2014. godine prvi put pojavila na sceni popularnog šou programa, Lena je izvođenjem pjesme “Ako je vrijedilo išta” izazvala ovacije čitavog studija, nakon čega je dogurala do samog finala takmičenja,piše Novi.

Lena je 2015. predstavljala Srbiju na “Dječijoj pjesmi Evrovizije”.

“Mnogo volim muziku, ali nikad nisam imala nijedan čas pjevanja, možda je to talenat ili me je želja za dokazivanjem dovela do toga. Sa 11 godina sam se preselila u Beograd, živjela sam prve dvije godine sa ocem, kasnije je majka dobila ovdje premeštaj- rekla je ranije za “Novosti” Lena Stamenković.

Facebook komentari