Koja je idealna dob za prvi se*s? Odgovor psihologinje mogao bi vas iznenaditi

U našoj rubrici, Halo, doktore, čitateljicu muči što ima 26 godina i još uvijek, kako kaže, spletom okolnosti, nije imala seksualne odnose.

Da razloga za brigu i neugodu nema, smatra prof. psihologije Maja Vučić koja joj odgovara:

Ovakva situacija može postati problem samo ako ga vi tako nazovete. Naime, sigurno postoji razlog, kako ga vi zovete “splet okolnosti” zbog čega ste još uvijek djevica. Što god to bilo sigurno je dovoljno dobar razlog.Drugačije smo. Neke žene stupaju u seksualne odnose jako prerano, a neke kasnije, ali nikad prekasno. Neke su čekale pravog partnera, nekoga s kim će biti emotivno bliske pa su se i načekale. Nekima je bilo važno staviti kvačicu da je to obavljeno pa im je bilo svejedno tko je to.

Kako god bilo važno je da vi sebi objasnite razloge i da vam je to ok. Ako vi to prikažete kao nešto čega se trebate sramiti onda vam se povećava mogućnost da se vi na kraju loše osjećate zbog toga, a ako to prikažete kao npr. “Nisam do sada naišla na nekoga s kim bih to podijelila”, “Važno mi je bilo da me ta osoba poštuje i cijeni, a ne da me poslije toga odbaci” ili “Nisu me nikad zanimale veze na jednu noć, a splet okolnosti je bio takav da su mi se samo takvi nudili” onda je to nešto iza čega vi stojite i ne bi vas trebalo zanimati što drugi misle o tome.Kad biste pitali muškarce što misle o tome sigurna sam da biste dobili različite odgovore. Neki bi rekli za djevojku koja to učini sa 16 da je prerano, a nekima je to sasvim na vrijeme. Za onu koja je spavala s nekim za jednu noć da je laka žena, a nekima je to sasvim ok opcija.

Neki bi za ovakve poput vas rekli da je to žena koja zna cijeniti sebe, a neki bi to proglasili čudnim

Iz ovog je jasno za zaključiti da niste vi problem, već oni koji bi vas mogli nazvati problemom. Mislim da je jedino važno da vi budete ok sa samom sobom, jer na druge ne možemo utjecati. Osim toga, pitajte se što je najgore što bi se moglo dogoditi? Ako je to čega se vi bojite najgora opcija možete li to preživjeti? Naravno da možete. Onda je i bolje da vam taj ne bude prvi, već netko tko će to razumjeti i biti pažljiv.

Samo bez straha. Ako sad odustanete samo zbog straha da se to ne dogodi strah od toga će se u budućnosti samo povećavati. Bilo bi dobro da vam prvi spolni odnos bude s nekim kome će biti emotivno stalo do vas. Onda će sve biti lakše. Imajte na umu da postoje muškarci koji se boje djevica i rado bi to izbjegli, ali to nema veze s vama. Takvi bi pobjegli i od osamnaestogodišnjakinje,piše Ordinacija

