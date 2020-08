Horoskop / Najvažnija dešavanja do kraja avgusta 2020. godine

Najvažnija astro dešavanja u do kraja avgusta 2020: 2020. godina započela je ultra rijetkom i snažnom Saturn – Pluton konjunkcijom, nakon čega je slijedio niz retrogradnih planeta i moćnih pomračenja. Ali sada je došao avgust, mjesec u kojem imamo priliku da uhvatimo dah.

Avgust je lakši mjesec, ali ako obratimo pažnju, možemo primijetiti da takođe postavlja na scenu ono što treba da se odvija u posljednja četiri mjeseca u godini.

Kvadrat Mars Pluton formira se 13. avgusta

Ovde želimo da obratimo pažnju jer će na ovaj dan biti postavljeni određeni temelji za mjesece koji dolaze. Mars će biti vrlo aktivan igrač sve do kraja godine. Mars će uskoro krenuti i retrogradno, tako da poravnanja koja radi sada su stvari koje ćemo morati da ponovo razmotrimo. Pogledajte šta se toga dana događa kako na ličnom tako i na globalnom nivou, to možda još nema smisla, ali tokom razdoblja retrogradnosti to će se vjerovatno pregledati i otkriti na veći način.

Retrogradni Uran kreće od 15. avgusta

Uran će ostatak 2020. godine provesti retrogradno, a vraća se u direktni hod u januaru 2021. godine. Uranova retrogradnost suptilni je pokret koji ćemo vjerovatno na podsvijesnom nivou osjetiti više nego na svjesnom. Označava vrijeme za povratak i razmišljanje o tome kako smo rasli tokom godine i odali počast promjenama koje smo savladali. Možda ćemo revidirati događaje s početka januara 2020. ili ćemo se možda s jasnošću, pa čak i milošću osvrnuti na ovo vremensko razdoblje.



Mlad Mjesec u Lavu 18. avgusta

Naš um može biti bačen u budućnost i mogli bismo da se upitamo kako da planiramo naredne godine. Ovo je sjajan mlad Mjesec za postavljanje hrabrih i odvažnih namjera. Postoji i podržavajuća energija da se prepustimo, vjerujemo i da vidimo kako najbolje možemo da iskoristimo ono što nam se nađe na putu.

Sunce u Djevicu ulazi 22. avgusta

Ulazimo u sezonu nezavisne i snažne boginje Djevice. Ovo je vrijeme za povezivanje s našim božanskim ženskim principom i prisjećanje koliko je moćan! Božanski ženski princip nema nikakve veze s rodom, živi u svakome od nas i dio je životne snage ove planete. Božanski ženski princip ima nježnu, protočnu prirodu, ali to ne znači da nije i snažan i žestok. Djevica je predstavljena djevicom. Djevica je slobodna da radi šta hoće, kad hoće i s kim hoće. Ne treba im partner da bi bili cjeloviti, jer su cjeloviti i potpuni u onome što jesu. Djevica nas podsjeća da ćemo, kad slušamo svoj unutrašnji kompas, uvijek imati snage i znaćemo šta da učinimo kroz sve izazove koji nam budu na putu. Djevica je žestoka, ali srce im je širom otvoreno i uvijek je vođena snagom ljubavi.

Kvadrat Mars Saturn formira se 24. avgusta

Ovo je još jedan dan za traženje tragova, jer je ono što se ovog dana uzburka vjerovatno nešto što ćemo morati ponovo da razmotrimo. Mars je planeta akcije i energije, a kada krene retrogradno 9. septembra, donijet će vatrenu, zagrijanu energiju za vrijeme koje bi moglo doći do eskalacije napetosti. Sada, kad čini ovo usklađivanje sa Saturnom, možemo dobiti neke tragove o tome odakle dolazi napetost ili sijeme koje će biti posađeno, što će dovesti do pouka i rasta koje će donijeti retrogradni Mars.



Trigon Venera Neptun formira se 27. avgusta

Trigoni označavaju sklad između dvije planete, tako da imamo boginju ljubavi u skladu s planetom snova i kreativnosti. Zajedno, njihova energija će poslati slatke, romantične i kreativne vibracije u kosmos. Ovo će nas predivno odvesti u puni Mjesec u Ribama koji pada 1. septembra, piše “Tarot-horoskop“.

