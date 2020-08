Kakvu ženu traže: Vodenjak iskusnu, Škorpion odanu, a Blizanci zabavnu

Ovan

Lijepo oblikovanog tijela i uvijek okružen ženama, Ovan ima jak instinkt da bude u centru pažnje. On voli razigrane žene, ali će također uzeti u obzir njihovu inteligenciju.

On posebno vrednuje žene koje znaju komunicirati i koje se ne plaše novih kontakata.

Ovan je romantičan i dobar ljubavnik. On je veliki planer u praksi, a najbolji način da se uvučete pod njegovu kožu je pridonijeti njegovim planovima. On je vrijedan, tako da lako zaradi novac, ali ga brzo gubi zbog ekstravagancije.

Bik

Muškarci ovog znaka su dosljedni i traže praktičnost u različitim životnim situacijama. Oni su vrlo vrijedni, ali žele da njihov rad bude priznat i poštovan. Tvrdoglavost i skepticizam su njihove glavne slabosti, a često prikazuju ljubomoru i posesivnost.

Iako ih je ponekad teško zavesti, u sretnoj vezi Bik će braniti čast i sigurnost bez kompromisa, čak i ulaskom u fizičke tuče ako je potrebno. Oni imaju istančan ukus za lijepo (posebno odjeću i hranu) i talent za financije.



Blizanci

Inteligentan i komunikativan, ovaj čovjek u prosjeku prolazi kroz više predbračnih odnosa od ostalih znakova. On je šarmantan i voljen od strane suprotnog spola, koji odmah primijeti njegov humor i pozitivne vibracije. Oni su zavodljivi, ali brzo žele promjene.

Njihove žene uvijek moraju razmišljati o novim načinima da ih zabavljaju i da im stalno budu izazov, što nije uvijek lako. Oni su otvoreni za mišljenje drugih, ali često filozofiraju što na kraju ostavlja dojam da su neodlučni, prenosi “Atma“.

Rak

Potpuno orijentiran na obiteljski život, muškarac Rak je emotivan i predan svom partneru. On ima jaku vezu s majkom. On često mijenja svoje raspoloženje i vrlo je oprezan s novcem.

Rak na sličan način djeluje pri odabiru žene i potrebno je neko vrijeme za njega da se otvori. Iako osjetljiv, on traži ljepotu u svemu što vidi. Predstavnici ovog znaka vole lijepu odjeću i često postaju talentirani kuhari i pisci.

Lav

Karizmatičan i željan pažnje, Lav ima ogromno povjerenje u svoje sposobnosti. Optimističan i neovisan, lako postaje centar pažnje i zna kako da ostati tamo. On je odgovoran u vezi, ali loše može tretirati svoje podređene. Neizmjerno tvrdoglav, jedva prihvaća poraz i neuspjeh.

Partneri moraju shvatiti njegovu strast za uspjehom u životu i trebaju uvijek biti spremni dijeliti komplimente i ohrabrivati. Najgora stvar koju možete učiniti s Lavom je da ga ignorirate ili ne primjećujete njegova postignuća.



Djevica

Praktična i logična, Djevica često ima veze sa znanošću ili medicinom. Uvijek čvrsto na zemlji, oni će se pobrinuti za higijenu i izgled i primijetit neuspjehe svojih partnera u ovom pogledu. Oni nisu previše otvoreni u pokazivanju emocija, što ne znači da ih oni nemaju. Oni su sretni kada žene pokazuju poštovanje njihovog intelekta.

Njihova glavna slabost je nedostatak samopouzdanja i oni očekuju od svojih partnera dokaz njihove posvećenosti. S druge strane, razmatranje i strpljenje dolaze iz njihove racionalnosti.

Vaga

Atletske građe i dobre vještine komunikacije, Vaga muškarac je dobar ljubavni partner u vezi s mnogo aspekata. Oni imaju smisao za humor, znaju kako privući i njihova energija nikad ne bude nezapažena. Jedna od njihovih najvećih vrlina je sposobnost da jednostavno ustanu iz pepela i uzvrate čak i kada sve izgleda beznadno.

S druge strane, oni imaju tendenciju da budu površni, rasipni i opsjednuti sobom. Oni će prvo tražiti fizičku ljepotu kod žena, pa tek onda njihove vrline.

Škorpion

Muškarci ovog znaka lako će zavesti ženu, bez obzira kako izgledali. Oni imaju jaku želju za pozicijom i kontrolom, a njihova tajanstvena priroda nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Novac, uzbuđenje i status motiviraju ih lako.

Oni žele lojalnog partnera. Glasine o nezaustavljivom seksualnom apetitu su pretjerane. Ovi ljudi jednostavno uživaju zajedno sa svojim partnerima.

Strijelac

Muškarac Strijelac odiše optimizmom i radošću i uvijek gleda svijetlu stranu stvari. On je podjednako uspješan u karijeri i odnosima. Kao vječno dijete, ne brine puno o svom izgledu i neće mu smetati ako njegov partner radi isto.

On nema ni djelić ljubomore ili posesivnosti i vrednuje prije svega slobodu i povjerenje. Istovremeno, ovo je njegova slabost. On može biti naivan, tako da očekuje previše od drugih. On često vrijeđa sugovornike svojom iskrenošću.

Jarac

Majstor kada je u pitanju poslovna karijera, Jarac je inteligentan, uspješan i uporan u svojim planovima. Vješt u pravljenju novca i kontakata, on je lider po prirodi, koji lako osvaja druge za svoje ciljeve.

Iako iznenađujuće emotivan, on ima poteškoća izraziti svoje osjećaje. Jarac će izbjeći ženu koja dijeli njegove ambicije, strahujući da bi to ugrozilo njegovu vladajuću poziciju.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka su stabilni i jaki i žele pridonijeti društvu. Uvijek spremni za suosjećanje, ali zatvoreni kada je riječ o njihovim vlastitim emocijama, muškarac Vodenjak će teško razumjeti suprotni spol.

Zato oni često završavaju sa starijim, iskusnijim ženama koje imaju razumijevanja za njihove česte afinitete za sanjarenjem i tišinom. Ako žive u okruženju bez pritiska, oni će vam uzvratiti ljubav.

Ribe

Najmoćnija karakteristika ovih ljudi je urođena intuitivnost, tako da možete očekivati da se razumijete čak i kada svi ostali znaci zodijaka okreću glavu od vas. Oni su osjetljivi i traže osobu da ih prati u suočavanju sa svim nevoljama u životu.

Oni su malo zaljubljeni u sebe i očekuju da žene čine prvi korak u udvaranju. Oni su atraktivni, ali vjerni. Ali pazite, muškarac Riba ima tendenciju da laže i bude licemjeran.

Facebook komentari