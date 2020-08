Potresni snimak iz Bejruta: Otac tješi i pokušava spasiti sina u trenutku eksplozije

Veliki broj ljudi je ranjen u eksplozijama, dok je bivši premijer Saad al-Hariri, – koji živi u blizini mjesta na kojem su se dogodile eksplozije, neozlijeđen, prve su informacije.

Potresni snimci stravične eksplozije preplavili su društvene mreže.

Snimak sa nadzornih kamera na kojem otac pokušava da zaštiti preplašeno dijete u trenutku eksplozije, pokazuje svu silinu i strah sa kojim su se susreli Libanci.

Otac je uzeo dječaka u naručje, i počeo je da govori tekbire, nakon što se začula eksplozija i sakrio se je sa njim ispod stola u sobi u kojoj su se nalazili.

Pogledajte snimak.

This video of a father in #Beirut trying to comfort and protect his son from the blast moved me to tears. pic.twitter.com/BTkls3MSxI

— Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) August 4, 2020