Današnji model braka deluje kao veliki napredak u odnosu na onaj tradicionalni. Ne moramo da stupamo u brak zato što nam je tata tako rekao, jer je mladić bogat, ili zato što devojka potiče iz bogate porodice. Umesto toga, venčavamo se zato što nekoga volimo i taj neko voli nas.

Međutim, čini se da je sada brak skoro nepodnošljivo težak, više nego ikada. Otkud to? Jedna od najpoznatijih bračnih terapeutkinja Esther Perel, podelila je neke svoje uvide zašto je zajednicu toliko teško održati, a prenosi Business Insider.

„Stupanje u brak zato što vas neko veoma privlači i zato što ste zaljubljeni u nekoga – to su skorije ideje. Došle su sa romantizmom, a na Zapad su stigle pre oko 150 godina. I nikada ljubav nije bila osnova braka, kao ni strast,” kaže Perel i dodaje da u tradicionalnom obliku braka „želimo prijateljstvo, porodičan život, društveni status, poštovanje i ekonomsku podršku.”

Ali želja za ovim stvarima nije nestala sa modernim, „romantičnim” brakom. Perel smatra da smo dodali još jedan zahtev na ceo taj miks. „Sada želimo da taj neko bude naš najbolji prijatelj, pouzdani ortak i strastveni ljubavnik – a živimo dvaput duže. To je taj novi model,” rekla je Esthel,piše Infpult

Ovakvi uvećani zahtevi mogu da imaju ozbiljne – i ne uvek pozitivne – posledice za naš seksualni život. „Pomerili smo se sa modela seksualne dužnosti u romantičnom angažmanu do seksualnog zadovoljstva i seksualne povezanosti, u kome je želja glavna, ne moramo više da imamo seks jer je deo bračne dužnosti.

Radimo to jer nam se tako prohtelo, jer osećamo to, a u isto vreme i brinemo jedno za drugo. Postoji mnogo uslova koji treba da budu ispunjeni…” objašnjava Perel. Drugim rečima, kada očekujete od vašeg partnera da ispuni sve vaše potrebe kao ljudskog bića, biće više mesta za razočarenje. To se posebno odražava u spavaćoj sobi.

Rešenje nije da se vraćamo unazad zastarelom modelu braka, već da budemo svesni da imamo mnogo zahteva od našeg partnera – a takođe oni možda mnogo traže od vas. Kako neko stručnjaci sugerišu, možda bi neke od svojih ličnih ispunjenja trebalo da potražite izvan braka – među prijateljima ili u nekom hobiju (pa i u poslu, zašto da ne). Ili bi možda vaš partner i vi trebalo da popričate o tome koliko ste zahvalni za ono što jedno drugom donosite, i što biste možda u budućnosti voleli da unapredite.

Vaš brak nikada neće biti savršen – ali to što ste se svesni nekih širih kulturnih snaga koje se kriju iza pojedinih pitanja, možda je prvi korak u rešavanju problema…

