NEKO PATI, NEKO SLAVI: Kako svaki horoskopski znak podnosi raskid

Ovan

U vezama s pripadnicima ovog znaka krizu ćete prepoznati po nedostatku strasti i žara u očima. Štaviše, nedostatak strasti uglavnom je glavni razlog prekida kod Ovnova, a tome prethodi flert sa suprotnim polom. Takođe, kad ljubav počne da se gasi, oni postaju bezobrazni i otresiti.

Bik

Kad su Bikovi zaljubljeni, to je vidljivo već na prvi pogled. Stalno imaju potrebu da dodiruju i maze svog partnera ili partnerku, a kad nestane nježnosti, vrijeme je da se zapitate. Takođe, teško se odlučuju na prekid veze, ali jednom kad prekinu, više se ne vraćaju starim ljubavima.

Blizanci

Ako se vaš partner više ne smije, teško komunicira s vama i ne trudi se da bude duhovit, a rođen je u ovom horoskopskom znaku, vrijeme je za uzbunu. Ipak, oni su prevrtljivog raspoloženja pa ponekad spominju raskid i kad ga ustvari ne žele, pa su velike šanse da se predomisli i nastavi vezu kao da se ništa nije dogodilo.

Rak

Rak je znak koji gotovo nikad ne prekida vezu jer svaku ljubav doživljava kao “onu pravu”. Ipak, kad i sam shvati da se vašoj vezi bliži kraj, vjerovatno će se svim silama truditi da vas iznervira, a zaboraviće i šta je uopšte romantika. Osim toga, postaće neraspoložen i plačljiv.

Lav

Lavovi su po prirodi diktatori, a to još više dolazi do izražaja kad nastupi kriza u vezi. On može da bude vrlo tvrdoglav i može početi sve više vremena da provodi s prijateljima, a vjerovatno će vam i često spominjati da mu je užasno dosadno u životu.

Djevica

Pripadnici ovog znaka tokom ljubavne krize postaju cinični, često se ljute i stalno prigovaraju. Ipak, ako iskreno porazgovarate, postoji šansa da vaša veza opstane.

Vaga

Ako vam je veza u krizi, budite sigurni da je Vaga već našla rezervu. Oni ne znaju da budu sami, a prvi znak za uzbunu biće ako primjetite da je vaš partner odjednom hladan i da ga vaši problemi nimalo ne zanimaju.

Škorpija

Prvi znak da vam je veza u krizi je manjak intime, ali i ljubomora te konstantno prebacivanje.

Strijelac

Strijelčevi su po prirodi jako iskreni. Iako vole flert, ne vole nevjeru. Kad počne da se hladi, većinu vremena će provoditi van kuće tražeći svoju slobodu.

Jarac

Nabija vam osjećaj krivice za najrazličitije postupke, drži se na distanci i otresit je. Upravo su to znaci da se Jarac sprema na raskid. Ipak, on se vrlo teško odlučuje na prekid veze, čak i kad postoje vrlo ozbiljni problemi. Naime, i ako ga prevarite, Jarac će vjerovatno preći preko toga, ali vam to neće zaboraviti.

Vodolija

Oni prekidaju na potpuno djetinjast način. Jednostavno prestanu da se javljaju i maksimalno vas ignorišu ponašajući se kao da nikad niste postojali u njihovom životu. Treba li vam jasniji znak da je vaša veza gotova?

Ribe

Emotivne Ribe ne znaju da se nose s problemima pa se radije povlače i izgledaju apsolutno nezainteresovano. Ako primjetite da su ovi brbljivci odjednom utihnuli, zapitajte se šta se događa, prenosi “Dnevno“.

