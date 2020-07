AKO VAM JE LUBENICA BEZUKUSNA URADITE OVO: Dodajte jednu sitnicu i BIT ĆE SLATKA KAO MED

E, tu pomaže so zahvaljujući kontrastu koji pravi u odnosu na slatki ukus lubenice, a pritom će odstraniti i dobar dio vode, pa ostaje samo slasni dio lubenice. Ne samo to, so vas tjera da proizvodite više pljuvačke, pa vam lubenica i zbog toga djeluje još slasnije.

Ono na šta treba da obratite pažnju je da ne pretjerate – mali prstohvat soli na cijelu krišku lubenice. Ako pretjerate, upropastićete sve jer nećete osjetiti sladak ukus, samo so,piše Novi.

Probajte, uvjerićete se i sami da ideja uopšte nije loša!

