Horoskop prognoza za drugu polovinu mjeseca jula: Ovnove bi moglo zadesiti pravo ludilo

OVAN: Možda ste doživljavali veću napetost nego inače dok pokušavate da uravnotežite svoj dom i život u karijeri. U stvari, možda ćete se ovog meseca uznemiriti zbog potrebe za dodatnom pomoći oko kuće jer pokušavate voditi brigu o sebi i iskoristiti priliku za karijeru. Mladi mjesec u istom dijelu vaše karte 20. jula će pomoći u podršci novih porodičnih početaka.

BIK: Mladi mjesec u vašem sektoru 20. jula pomoći će vam da napredujete. Svaka dilema koja vas muči mogla bi biti riješena blizu 27. jula. Nije važno šta drugi misli o vama. Ako ste se osjećali odbačeno u ljubavi, samo se sjetite da je to bila božanska zaštita od onoga što vam uopšte nije namijenjeno.

BLIZANCI: Svaka zabuna u vezi s kojom ćete usmjeriti svoje napore započeće se raščlanjivati ​​do kraja mesec. Takođe ćete se sukobiti sa razočaravajućim pitanjem karijere blizu 27. jula, jer će Venera u vašem znaku skrenuti s Neptunom na vrhu liste. Ako se utopite profesionalno, stvarno je vrijeme za promjenu.

Ako ste u vezi, moguće je da će vaš partner imati pad zainteresovanosti blizu 27. jula, što bi vam moglo dati do znanja da on ili ona ipak nisu tako savršeni.. RAK: Osjećate se kao da vaše ambicije sprečava neko iznad vas i vaš glas se ne čuje.. Srećom, Mladi mjesec u vašem znaku 20. jula pomoći će vam da okrenete stranicu i krenete naprijed u svim područjima svog života.

LAV: Romantika je lukava ovaj mjesec. Pokušavali ste odgurnuti intimu jer ste se možda borili sa osjećajem vrijednim ljubavi. Takođe je moguće da vas izbor između dvije romantične opcije zbunio još od maja.Do sada mogli ste shvatiti da ne možete nastaviti sa ignorisanjem svog srca.

DJEVICA: Ako je došlo do zabune između vas i prijatelja, moglo bi doći do krizne tačke početkom mjeseca, ali konačno će se početi rješavati sve nakon 12. jula, kada se Merkur direktno pretvori u vaš sektor prijateljstva. Uz to, mladi mjesec u istom dijelu vaše ljestvice 20. jula mogao bi vam pomoći da proširite svoj društveni krug.

VAGA: Kada je u pitanju vaš ljubavni život, moguće je da ćete se ovaj mjesec sa partnerom svađati oko puno toga. 27. jula vidjeće se pojačana uznemirenost dok Merkur prelazi na Mars. Postoji mogućnost da vaš partner kaže nešto što želite čuti. Bavite se pažljivo.

ŠKORPIJA: Kada je riječ o vašem ljubavnom životu, možete se osjećati kao da vam prihod partnera nekako klizi kroz prste. Možda će izgubiti izvor prihoda u blizini 27. jula i ako se to dogodi, borićete se da shvatite kako je to tako brzo nestalo. Moguće je da niko od vas nije vidio da to dolazi.

STRIJELAC: U smislu ljubavi, vi dolazite do velike emotivne spoznaje o nekome ko vam je u srcu. Venera, koja je sada u vašem partnerskom sektoru, 27. jula oboriće Neptun, planetu iluzije. Vidjeli ste stvari onakve kakve želite da budu, a ne onakve kakve zaista jesu, a vrijeme je da otvorite oči..

JARAC: Već 20. jula bićete spremni za odlazak u novom pravcu kada je u pitanju vaša veza s nekim važnim. Spremni ste zatražiti novi nivo emocionalne sigurnosti s ovom osobom. VODOLIJA: Kada je riječ o vašem ljubavnom životu, maglovit kvadrat između Venere i Neptuna 27. jula mogao bi vam ostaviti osjećaj da ste upoznali nekoga koji je previše dobar da bi bio istinit ili jednostavno previše dobar za vas.

RIBE: Vaš ljubavni život možda neće biti problem sve do 12. jula – tada se Merkur konačno okreće direktno u vašem romantičnom sektoru. Ako ste se iz bilo kojeg razloga vratili bivšem životu, to vam je najvjerovatnije uzburkalo neke stare osjećaje, misli ili obrasce. Napokon ćete biti spremni osloboditi se bilo kakvih nezdravih emocionalnih vezanosti i krenuti dalje. Mladi mjesec u vašem pravom ljubavnom sektoru 20. jula pomoći će vam da to postignete, prenosi “Pult24“.

