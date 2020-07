Najstarija mačka na svijetu uginula u 31. godini: Šta je uradila pred samu smrt

Rabl je 31 godinu napunila u maju.

“Uvijek sam je tretirala kao dete. Nemam djecu i imala sam drugu mačku Meg, koja je uginula kada je imala 25 godina” rekla je vlasnica.

The oldest living cat Rubble has passed away at 31.

Rubble and his owner Michele were inseparable. His age equaled 150 in human years. pic.twitter.com/yRWHKVfOsF

— Pop Crave (@PopCrave) July 3, 2020