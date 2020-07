Astrologija / Saturn se vraća u znak Jarca 2. jula 2020. godine: Morat ćemo da se konačno suočimo sa repovima iz prošlosti koje odavno vučemo za sobom

Nedovršeni odnosi, poslovi, ‘duhovi’ prošlosti s kojima nismo pronašli mir, ponovo ulaze u naš život. Ali ovog puta nemamo izbora, nemamo mogućnost odlaganja. Potrebno je stvari riješiti, dovršiti, arhivirati. Svi repovi prošlosti koje vučemo za sobom otežavaju nam ostvarenje novih planova i želja, stoga posmatrajte što vam se pojavljuje u životu u narednim mjesecima. To će biti vaša tema, piše astrolog Julijana Oremović.

Vrijeme je da odrastemo i preuzmemo odgovornost. Izađemo iz zone straha, zauzmemo se za sebe. Promijenimo obrasce ponašanja koji su zaustavljali ispunjenje.

Ulazimo u vrijeme kada na objektivniji način možemo sagledati ono što je bilo i promijeniti to u ime vlastitog boljitka.

Karma se čisti, pa ako nešto u ovom razdoblju i izgubite, pronađite mir s tim jer će to biti za vaše dobro.



Od 2. do 17. jula Saturn će boraviti na posljednjem stepenu Jarca. Jedan ciklus započet u martu se ponavlja kako bi se ovaj put napokon presložio i do kraja godine dobio svoj epilog.

Sretno na ovom zanimljivom putovanju!

Facebook komentari