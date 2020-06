Ljubavni horoskop za juli 2020. godine: Ovan razmišlja o braku, Rak o nejverstvu, Riba ima avanturu sa starijom osobom

Ljeto donosi nove ljubavne avanture koje priželjkujete već mjesecima, tako da će vam ovo ljeto ostati sigurno u pamćenju. Ukoliko želite da znate detaljnu astrološku analizu vašeg znaka i podznaka za mjesec jul, ostanite sa nama, jer upravo ti vas očekuje u nastavku teksta, piše “Mogu ja to sama“.

OVAN

Kada je ljubav u pitanju tokom jula će veliki uticaj na kompatibilnost Ovnova sa partnerima i potencijalnim partnerima, imati Venera i Mars. Mars je taj koji će tokom jula probuditi strast u vama i želju za nekom ljubavnom avanturom, dok će Venera biti ta koja će poboljšati romantični aspekt bračnog života. Zauzeti Ovnovi, tokom jula biće fokusirani na partnera i doticat će se tema vezanih za brak. Moguć je i ulazak u brak, kao i donošenje odluka oko proširenja porodice. Kada su slobodni Ovnovi u pitanju, jul mjesec će im donijeti veliki broj ljetnjih, romantičnih avantura posebno posljednje sedmice u mjesecu. Moguće je da će vas prijatelji ili rodbina na kraju mjeseca upoznati sa osobom koja će vam se jako dopasti.

BIK

Bikovi će ovoga mjeseca imati jako dobru komunikaciju sa partnerom. Na to će posebno uticati Merkur koji će donijeti povezanost, dok će Venera uticati na pojačano izražavanje emocija i želju za romantikom. Ali naravno, ne može sve u toku mjeseca biti idealno. Tu je Mars da na trenutke pokvari romantičnu ljubavnu atmosferu i u odnos sa partnerom unese malo agresije i nezadovoljstva. To nezadovoljstvo od strane partnera ili vas ka partneru, biće izazvano većim finansijskim ulaganjem u određene poslove. Bikove koji su slobodni ovog ljetnjeg mjeseca očekuje jedna veoma uzbudljiva avantura i novo poznanstvo sa osobom koja će vas oduševiti. Za ulazak novog potencijalnog partnera u život biće zaslužni vaši prijatelji.

BLIZANCI

Prema predviđanjima za mjesec jul, kada je ljubav u pitanju, Blizancima donose pojačanu senzualnost, romantiku i pojačano izražavanje emocija. Slobodni Blizanci mogu tokom mjeseca upoznati osobu koja je tek izašla iz braka ili neke duže veze i sa njom započeti romantičan odnos koji će im veoma prijati. Iznenadit ćete se koliko zajedničkih stvari imate, što će vas posebno oduševiti. Odnos koji ćete njegovati sa osobom koju upoznate biće pun strasti i uživanja. Blizanci koji su zauzeti takođe će tokom jula imati miran i prijatan odnos sa partnerom, ali će ih mučiti pretjerani zahtjevi osobe sa kojom su u vezi ili braku. Iako oni vašem partneru djeluju mali i ne toliko značajni, za vas su to ipak velike stvari.

RAK

Ljubavna situacija za zauzete Rakove tokom jula neće biti dobra. Naime, pomračenje Mjeseca koje će se dogoditi 5. jula uticat će na velike probleme u braku i vezama, pa ćete tako dolaziti i do pomišljanja prekida svih odnosa sa partnerom ili čak zamene partnera. Moguće je da ćete tokom mjeseca imati ljubavnu ponudu da sadašnjeg partnera prevarite, a da li će se to zaista desiti, zavisi samo od vas. Veza koja vam bude ponuđena biće samo avantura pa dobro razmislite da li je pametno ozbiljnu vezu/brak, zameniti kratkom i neozbiljnom. Slobodni Rakovi tokom jula imat će mnogo ponuda za sastanke, ali neće toliko biti oduševljeni izborom potencijalnog partner. Tačno znate šta želite, a to su romantika i pojačano izražavanje emocija od strane osobe koja vam se dopada i nećete pristati na manje.

LAV

Venera i Mars uticat će dubinsko povezivanje partera i vas tokom jula. Učinit će vaš odnos punim romantike, nježnosti, emocija i pojačat će strast. Oni koji su u braku posebno će imati dobru komunikaciju i bračnu harmoniju sa partnerom. Što se tiče slobodnih Lavova, njih tokom jula očekuje niz ljubavnih avantura, ali nijedan od njih neće prerasti u neku vezu. Željet ćete da se zabavljate, a to ćete i dobiti. Očekuje vas veliki broj večernjih zabava, proslava, uživanja i provoda, na kojima ćete upoznati nekoliko osoba koje će vam se dopasti, ali nijedna od njih neće biti ona prava osoba kakva je vama zaista potrebna.

DJEVICA

Zauzete Device tokom jula, pod uticajem Merkura, imaće odličnu komunikaciju sa partnerom, dok će Venera imati uticaj na pojačanu emotivnost i strast. Ovoga mjeseca mogu se pokrenuti teme oko preseljenja na drugo mjesto ili drugi grad ili pak oko zajedničkog preseljenja u stan/kuću i početak zajedničkog života. Početkom mjeseca biće govora o kratkom zajedničkom putovanju koje se može realizovati krajem ili sredinom mjeseca. Slobodne Djevice imaće priliku da stupe u vezu krajem mjeseca, ali tom ponudom neće biti pretjerano oduševljeni, jer ponuda dolazi od osobe koja vam se ne dopada toliko. Onaj koga želite je trenutno nedostupan.

VAGA

Sve do 23. jula komunikacija i odnos sa partnerom biće nestabilan i pun svađa i nerazumijevanja. Neko od porodice ili prijatelja, vaših ili partnerovih miješa se u vašu vezu ili brak, što vam posebno smeta. Očekivanja partnera tokom mjeseca će biti veoma velika, iako ćete se truditi da ih ispunite nećete uspjeti. U vašem odnosu vladaće nezadovoljstvo i želja za osamljenjem. Moguće je da ćete se upravo iz tog razloga odlučiti da kratko otputujete sami. Slobodne Vage sredinom mjeseca upustit će se neobaveznu avanturu sa osobom koju su upoznali preko interneta. Iako će vaša komunikacija biti veoma zanimljiva, nećete biti zainteresovani za nešto više od toga.

ŠKORPIJA

Tokom jula jake i ozbiljne veze partnera i vas uspjet će da pretrpe jake planetarne uticaje Marsa, dok će se one slabije i “svježe” teško izboriti sa njima. I u jednim i u drugim biće turbulenicija, ali pitanje ko je uspjeti da ih prebrodi. Problemi u braku koji će se javljati tokom jula mogu biti izazvani i finansijskim problemima kojih će bitii puno. Kako biste smirili uzburkane strasti između vas i partnera, vi ćete biti ti koji će morati da popuste, u suprotnom uzemirenost će biti velika. Slobodne Škorpije ovoga mjeseca očekuje ljubavna avantura koja će ih potpuno razdrmati i oduševiti. Moguće je da ta osoba neće biti iz vašeg mjesta i da će postojati veća razlika u godinama.

STRIJELAC

Zauzete Strijelčeve tokom jula mjeseca očekuje jedno romantično putovanje sa partnerom. Iako neće biti pretjerano dugo ni daleko, ono će učiniti da se ponovo dubinski povežete sa partnerom i uživate u miru i harmoniji. Emocije će biti veoma naglašene ovoga mjeseca. Moguće je da ćete krajem mjeseca dobiti romantičan poklon od partnera. Slobodni Strijelčevi tokom jula moći će da biraju kakvog partnera tačno žele. Zračit ćete samopouzdanjem i pozitivnom energijom, što će na ljude oko vas djelovati poput nekog magneta. Privlačit ćete i slobodne i zauzete, a na vama je da odlučite ko je po vašem ukusu.

JARAC

Jul mjesec na ljubavnom planu biće veoma nepredvidiv kada su Jarčevi u pitanju. Položaj Jupitera i pomračenje Mjeseca koje se dešava 5. jula, uticat će na popravljanje odnosa između vas i partnera i poboljšanja zajedničke komunikacije. Uticaj Sunca i Mjeseca na vaš znak donose mir u bračni život i pokreću porodične teme u vidu proširenja porodice ili ulaska u brak, ukoliko se radi samo o vezi. Slobodni Jarčevi ovoga mjeseca će biti poprilično dobro rapoloženi za ljubavne izazove, pa je moguće da ćete upravo vi sredinom mjeseca biti inicijator započinjanja veze sa osobom koju već poznajete. Vi ćete biti ti koji će načiniti prvi korak.

VODOLIJA

Odnos sa partnerom tokom jula biće stabilan, ali na njega mogu u velikoj mjeri uticati vaši porodični problemi i li problemi sa prijateljima. Nećete umjeti nezadovoljstvo koje vam odnosi sa drugim ljudima izazivaju prenosit ćete na partnera i to može pokvariti vaš odnos i lijepu komunikaciju. Tokom mjeseca očekuje vas nekoliko zabava i proslava koje će vam veoma prijati. Do 22. jula očekuje vas period mirovanja, bez potencijalnih partnera na vidiju, ali nakon toga Mars i Venera učinit će da se vaši putevi susretnu sa osobom koja će vas potpuno oduševiti i sa kojom ćete ući u vezu.

RIBE

Tokom jula zauzeti u znaku Ribe uživat će u romantičnom odnosu i lijepoj komunikaciji sa partnerom. Posljednja sedmica jula biće pravo osvježenje za vašu vezu/brak jer vas očekuje romantično putovanje na kom ćete uživati. Slobodni u znaku Ribe, ovoga mjeseca biće inicijatori za započinjanje avanture sa osobom koja je dosta starija od vas, ali vama to neće preterano smetati. Dosta ljudi iz okoline savjetovat će vas na određene načine za vaš ljubavni život, što vam nikako neće prijati.

