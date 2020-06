Odlučni, često pohlepni: Najsebičniji znakovi horoskopa koji su uvjereni da ne rade ništa pogrešno

Svi mi imamo određene sebične sklonosti i to je potpuno u redu. Međutim, neki od nas imaju tendenciju da ovu karakteristiku koriste malo češće od ostalih. Većina sebičnih ljudi potpuno je uvjerena da ne radi ništa pogrešno. Oni svakako misle da je problem u svima drugima. Da vidimo ko se nalazi na ovoj listi:

Ovan

Kada Ovan odluči šta želi, on ide po to. To je dobra stvar, zar ne? Može biti… ali i ne mora. Ovan ima totalno “ja prije svih” stav i svakako je jedan od najodlučnijih znakova. Recimo to ovako: Ako kupuješ namirnice s Ovnom i on vidi posljednju jabuku, a zna da je i ti želiš, boriće se do smrti da je dobije. I neće mu biti žao. Zapravo, vjerovatno će ti nabrojati razloge (za koje znaš da nisu istiniti) zašto mu je potrebna baš ta posljednja jabuka. Ako si ovo ti… makar jednom, za promjenu, pusti tu jabuku nekome drugom, piše “Žena“.

Bik

Iako je Bik sinonim za stabilnost i pouzdanost, osobe u ovom znaku želja za sigurnošću često čini pohlepnima. Takođe, umiju da budu vrlo osjetljivi, pretjerano emocionalni i definitivno pretjerano posesivni. Dragi Bikovi, ne uzimajte ljudima cijelu ruku kada vam daju prst.

Blizanci

Blizanci su predusretljivi i svestrani, ali ponekad se mogu činiti površni i plitki. Kada su u većem društvu umiju da budu vrlo fejk, pa se nemojte iznenaditi ako se niotkuda pojavi jedna potpuno nova osoba (koja nije ona koju inače poznajete). Naime, Blizanci su skloni da se prilagođavanju svom okruženju iz nekih vlastitih, sebičnih razloga i ne zamaraju se previše time šta drugi o tome misle. Trebalo bi da nauče da je potpuno u redu biti svoj i da više počnu da brinu o svojoj savjesti, prije nego o svojoj reputaciji. Kada dopuste sebi da se osjećaju ugodno u sopstvenoj koži, možda im se dopadne…

Lav

Lavovi su u fazonu “ono što vidiš je i ono što dobijaš” tip osobe, međutim, mogu biti prilično sebični. Super je što su neustrašivi kada je riječ o prelaženju bilo kakve prepreke u svom životu, ali kada Lav vidi nešto što poželi, igra je gotova za sve ostale, jer u njihovim očima – to pripada samo njima. Možda ne bi bilo loše da ponekad i drugima pruže priliku da budu pod svjetlom reflektora.

Djevica

Djevica je pažljiva. Budnim okom prati sve vrste propusta ili pogrešnih postupaka, što je odlično za samousavršavanje. Ali ne i za osobu koja sjedi preko puta nje. Djevice su prve u kritici i to umije da bude tako iritantno. Jedno je biti težak prema sebi, a sasvim drugo biti strog i kritičan prema drugima. Na ovo prvo imamo pravo, na drugo baš i ne. Djevice, samo zato što vi to ne biste tako učinile, ne znači da neko drugi neće i da je samo vaš način ispravan. Prestanite da razmišljate o tome kako biste vi nešto uradile i počnite da razmišljate na način da je svaka osoba priča za sebe i da ima pravo na svoje, autentične postupke. Odustanite od kritike i pustite svoje bližnje da rade svoje. Ne mora uvijek biti po vašem. Dozvolite ljudima da rade stvari na svoj način.

